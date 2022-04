(Chelsea – Crystal Palace 2–0) For andre gang denne sesongen skal Chelsea og Liverpool møtes i en cupfinale. Det gir London-klubben blod på tann.

– Vi ønsker å få revansje, enkelt og greit. Det var en fantastisk kamp i ligacupfinalen og det kunne gått begge veier, sier Ruben Loftus-Cheek til ITV.

Han var selv ubenyttet reserve da Chelsea tapte ligacupfinalen på bittert vis tidligere i år. Liverpool ble for sterke i straffesparkkonkurransen.

Dermed er det også duket for en reprise av 2012-finalen i FA-cupen, som også var forrige gang Liverpool nådde hele veien til finalen i den tradisjonsrike turneringen.

Søndagens semifinale på Wembley var en taktisk batalje hvor Palace-manager Vieira, som vanligvis pleier å stille i 4–2–3–1 eller 4–3–3, overrasket med å stille opp laget i en 5–3–2-formasjon.

Crystal Palace-manager Patrick Vieira så ut til å ha klekket den perfekte plan for å stagge Chelsea, men en tidlig skade på Mateo Kovacic ble en skjult velsignelse for Thomas Tuchels menn.

BATALJE: Patrick Vieira forsøkte et overraskende grep for å finte ut Thomas Tuchel & Co, men tyskeren fant mottrekkene som var nok til å vinne på Wembley. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Midtveis i den andre omgangen hamret erstatteren Ruben Loftus-Cheek inn den forløsende scoringen som bidro til å sikre Chelsea en ny tur til Wembley.

Ti minutter senere vartet Chelsea, for anledningen kledd i påskens farger, opp med et mønsterangrep. Timingen mellom Timo Werners pasning og Mason Mounts bevegelse var omtrent like bra som sistnevntes touch og avslutning, hvor han tok med seg ballen og trillet den trygt forbi Vicente Guaita i Palace-buret.

Vieiras taktiske grep skapte problemer for Chelsea før pause, som ikke fikk til noe som helst offensivt i løpet av den første omgangen.

Etter pause gjorde Thomas Tuchel noen små justeringer på de elleve som var på banen, og så ut til å få mer kontroll over kampen.

Ti minutter etter pause ble også Palace-spissen Jean Philippe Mateta byttet ut til fordel for Jordan Ayew, og Vieira la om til 5–4–1.

– Jeg vet ikke hva grunnen var, men han hadde uansett ikke trengt å endre formasjon. Det fungerte veldig godt, synes jeg, kommenterte Lars Tjærnås hos V Sport.

– De mistet mye av presset med å ta ut Mateta så tidlig, sier Uwe Rösler i studio etter kampen.

Nye ti minutter senere så tok nemlig Chelsea ledelsen, før de altså doblet den igjen med det samme tidsintervallet.

I andre omgang var Chelsea det klart beste laget. Romelu Lukaku fikk en enorm mulighet til å øke til 3–0, men satte den i stolpen fra kloss hold.

– Kvaliteten avgjorde, mener Eirik Bakke hos V Sport.

Chelsea har vært tapende finalist to år på rad. I løpet av de fem siste sesongene har Chelsea vært der fire ganger og tapt tre av dem.

Finalen mot Liverpool er med andre ord deres femte FA-cupfinale på seks år.