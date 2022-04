(Chelsea – Brentford 1–4) Christian Eriksen (30) er tilbake i høygir for både klubb- og landslag etter hjertestansen under fotball-EM i fjor sommer. Lørdag var dansken sentral da Brentford knuste Chelsea på Stamford Bridge.

Eriksen scoret sine to første mål etter comebacket mot Nederland og Serbia under landslagsoppholdet i slutten av mars.

Men for Brentford hadde det ikke blitt noen scoringer, før lørdagens kamp mot Chelsea.

På stillingen 1–1 gikk Bryan Mbeumo på kontring og løp av seg hele Chelsea-forsvaret. Franskmannen sendte ballen 45 grader inn i feltet til Eriksen, som banket inn sitt første mål for klubben.

Det var hans første Premier League-scoring på 826 dager. Danskens forrige mål i den øverste divisjonen i England kom på et frispark for Tottenham mot Norwich i romjulen 2019. Eriksen gikk kort tid etter til italienske Inter, hvor han spilte frem til hjertestansen i fjorårets EM.

30-åringen har startet tre kamper for Brentford, og har hatt ett innhopp siden han signerte for klubben i slutten av januar.

Vitaly Janelt gjorde vondt verre for hjemmelaget da han lobbet ballen over Edouard Mendy i Chelsea-målet, og satte inn 1–3. Det var tyskerens andre mål for dagen.

Tre minutter før fulltid satte Yoane Wissa punktum da han scoret gjestenes fjerde mål.

Antonio Rüdiger scoret Chelseas første og eneste mål med en kanonkule fra over 30 meters hold.

Liverpool tok over tabelltoppen etter sin 2–0-seier over Watford i lørdagens tidligkamp, men Manchester City levnet ingen tvil om at de skulle ta den tilbake i bortemøtet mot Burnley på Turf Moor.

Scoringer fra Kevin de Bruyne og Ilkay Gündogan i den første omgangen sørget for 2–0-seier, og dermed har Pep Guardiolas mannskap fremdeles ett poeng ned til Liverpool.

Neste søndag møtes Manchester og Liverpool til gigantmøte på Etihad Stadium, i en kamp som kan bli helt avgjørende i tittelkampen.

I kampen mellom Wolverhampton og Aston Villa fikk hjemmelaget en forrykende start da Jonny Otto sendte de i ledelsen med en kanonkule av et skudd.

Vondt ble til verre for Aston Villa da først venstreback Lucas Digne måtte ut med skade etter 13 minutter, og veteran Ashley Young måtte inn.

36-åringen fikk en marerittstart da han skulle prøve å klarere et innlegg ut til corner, men heller headet ballen rett i krysset på eget mål.

Ollie Watkins reduserte fire minutter før fulltid.

Lørdagens Premier League-kamper: Liverpool – Watford 2–0

Brighton – Norwich 0–0

Burnley – Manchester City 0–2

Chelsea – Brentford 1–4

Leeds – Southampton 1–1

Wolverhampton – Aston Villa 2–1

Kampstart kl. 18:30: Manchester United – Leicester

Jack Harrison sendte Leeds i ledelsen hjemme mot Southampton, men like etter pause utlignet James Ward Prowse på praktfullt vis.

Gjestene fikk frispark noen meter utenfor feltet, og frisparkspesialisten Ward Prowse bøyde den helt oppe i krysset.

Det ble også kampens siste scoring, og det endte 1–1 mellom Leeds og Southampton.

Brighton presset voldsomt i sitt hjemmemøte mot tabelljumbo Norwich. Den største muligheten fikk Neal Maupay, men fra straffemerket banket franskmannen ballen langt over. Dermed endte det målløst på den britiske sørkysten.