Opplysninger til VG: Gjennombrudd i Ødegaard-forhandlingene

Ifølge VGs opplysninger har det de siste timene skjedd et gjennombrudd i forhandlingene mellom Arsenal og Real Madrid om en permanent overgang for den norske midtbanespilleren.

Det innebærer at Ødegaard, med mindre det skjer en usannsynlig vending i sakens utvikling, kommer til å bli tidenes dyreste norske fotballspiller i en overgang som vil knuse Sander Berges nåværende rekord på rundt 250 millioner kroner.

Alle detaljene i Ødegaards overgang er ikke klare, men ifølge VGs opplysninger kommer avtalen til å være verdt mellom 35 og 40 millioner euro. Det tilsvarer mellom 365 og 420 millioner kroner.

Utviklingen i forhandlingene mellom Arsenal og Real Madrid er så positiv at London-klubben nå håper at Ødegaard kan være klar for spill allerede i neste Premier League-kamp mot Chelsea førstkommende søndag.

Ødegaard trente tirsdag for seg selv, og ikke med lagkameratene i Real Madrid, i påvente av en endelig avklaring i Arsenal-forhandlingene.

Spilleren ønsker seg en overgang til Premier League-klubben han var en del av på lån fra januar til juni.

Ødegaard har vært en del av Real Madrid siden han ble hentet som 16-åring fra Strømsgodset i januar 2015.

Siden har han vært på utlån i Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad og Arsenal.

– Det er selvfølgelig stor konkurranse på midtbanen. Jeg har forklart ham at det er åtte veldig gode spillere i den posisjonen, sa Real Madrid-trener Carlo Ancelotti om Ødegaard på en pressekonferanse fredag.

Nordmannen var ikke en del av Real Madrid-troppen som møtte Alavs i lørdagens serieåpningen.