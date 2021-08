Dette melder KRS på sin hjemmeside fredag ettermiddag. Strekspilleren har spilt eliteseriehåndball i både Bodø og nå sist i Haslum.

– Jeg har nå vært i Haslum HK i overkant av fem år. Slik situasjonen er nå, har vi flere talentfulle unggutter på strekposisjon i klubben som skal opp og frem. Dette gjør at min rolle i Haslum gradvis har blitt mindre og mindre, og jeg føler derfor at det er riktig å trekke meg ut, slik at det blir færre linjespillere å holde fokus på, sier Grimstad til nettstedet.

Grimstad spilte i Bodø fra 2005 til 2016 og var der med på vinne både gull og sølv i NM samt sølv i serien. Deretter gikk han til Haslum hvor han var med på å vinne NM-gull.

Skadeproblemer i KRS

Om overgangen til KRS sier han:

— Jeg gleder meg enormt til fortsettelsen i Kristiansand, hvor jeg får spille med tidligere lagkamerater og trenere. KRS er også en klubb som satser stort og har et veldig spennende lag. Jeg ønsker å være med å bidra til utviklingen i Kristiansand Topphåndball.

Det er skadeproblemer i strekposisjonen som har fått KRS til å hente Grimstad. I Kristiansand blir han gjenforent med sin tidligere trener i Bodø, Torbjørn Evjen.

– Da to av våre tre strekspillere ble skadet, måtte vi se oss om etter hjelp. Valget falt på Dominic, som jeg kjenner fra Bodø. Han er en toveisspiller og vil passe inn i vår spillestil. Han er og så en super gutt, som vil finne sin plass i gruppa vår raskt. At han kjenner flere av de andre spillerne fra før, er også positivt. Vi gleder oss til å se Dominic i to kamper for oss denne helgen, sier Evjen.