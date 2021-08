Haaland reddet Dortmund på overtid – feiret ellevilt

– Det var en lettelse. Det var ikke en god kamp, men herregud så godt det føles nå. Det er helt sykt, sier Haaland til Viaplay.

I siste ordinære minutt utlignet Hoffenheims Moanes Dabbur til 2–2 da han fikk stå fri på bakre stolpe etter corner. Dermed så det ut til å bli et skuffende poengtap for Borussia Dortmund.

Men på overtid kom Dortmund til en trippelsjanse. Hoffenheim-keeper Oliver Baumann gjorde en strålende dobbeltredning, men Haaland fikk tak i ballen inne i femmeteren og dunket den så hardt i mål som bare Haaland kan. Han feiret 3–2-målet i ekstase – som hele stadion.

– Det var litt klabb og babb, men så klarte jeg å «dryle» den i mål, beskriver Haaland.

Se scoringen:

– Det gjelder å være «på» når jeg får muligheten. Og det fikk jeg i 90. minutt. Jeg måtte vente lenge. Det var herlig, sier Haaland mens han mottar hyllesten av fansen.

Da sluttsignalet lød hoppet Haaland av glede, mens han skrek og strammet muskler. Trener Marco Rose fikk en god klem.

– Det sier litt om laget at vi klarer å komme tilbake enda en gang, sier Rose til Viaplay.

Etter å ha fått summet seg litt, kom det et stort smil hos den langhårede jærbuingen. Før han feiret lenge med hjemmefansen.

Målfest etter pause

Giovanni Reyna (18) sendte vertene fortjent foran med et fint skudd fra 16 meter like etter pausen. Assisten sto Jude Bellingham (18) for.

Hoffenheim fikk deretter opp dampen. 1–1 kom ved Christoph Baumgartner i 61. minutt, etter fint gjennomspill fra Dennis Geiger.

I 69. minutt sto Bellingham frem igjen. Det engelske stortalentet la ballen til rette og fyrte løs på halvspretten inne i boksen. Ballen suste mellom føttene til en forsvarer og ned i hjørnet til 2–1.

Andre omgang var heseblesende, og målene i 89. og 91. minutt toppet det hele.

Seieren var etterlengtet for Dortmund etter tap i Super Cup-finalen mot Bayern og i ligaen mot Freiburg sist helg. De gulsvarte står med seks poeng etter tre ligakamper.

Flere Haaland-bom

Haaland hadde to «nesten-sjanser» på hodet før pause, men på begge forsøkene ble innleggene litt for høye og nordmannen fikk ikke kraft i headingene.

Mot slutten fyrte han hardt og raskt av med venstrefoten, men den gikk nokså rett på målvakt Oliver Baumann. Like før slutt var Haaland råsterk i en duell og kom til skudd fra spiss vinkel med høyre. Forsøket gikk en meter til side for mål. På overtid fikk han endelig nettsus.

Dortmund-keeper Gregor Kobel gjorde også et par viktige redninger, særlig på et par forsøk fra Hoffenheim-spiss Andrej Kramaric.

Neste oppdrag for Haaland er duellen mot Nederland og Virgil van Dijk på Ullevaal førstkommende onsdag.