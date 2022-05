Stine Sofies Stiftelse frykter at den nye strømmeplattformen for ungdoms- og breddeidretten i vil føre til økt risiko for mobbing og overgrep. Norges idrettsforbund mener MyGame-plattformen vil gi en tryggere strømming.

Strømmeplattformen MyGame er den nye storsatsingen innenfor strømming av ungdoms- og breddeidretten i norsk idrett. TV 2 og Amedia er blant medeierne i MyGame, som blant annet har eksklusive rettighetsavtaler med Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund, i tillegg til eksklusive rettigheter til store deler av norsk fotball.

Ved hjelp av fastmonterte kameraer gir MyGame besteforeldre, venner og kjente som vil følge en kamp, men ikke kan være fysisk til stede på tribunen, en mulighet til å følge kamper fra hele Norge.

Det mener Stine Sofies Stiftelse – som jobber for å forhindre vold og overgrep mot barn og unge – gir en «ny arena for overgripere». Det skrev generalsekretær Ada Sofie Austegard i en kronikk publisert hos NRK tirsdag.

BEKYMRET: Ada Sofie Austegard. Foto: Petter Emil Wikøren / VG

Norges idrettsforbund (NIF) jobber sammen med MyGame for å utvikle plattformen, og Austegard forstår ikke hvorfor Idrettsforbundet er med på å legge til rette for strømmingen.

– Jeg skjønner ikke argumentet, annet enn at det gir klingende mynt i kassen. Selv om ser jeg at det viktig at de får inn midler, slik at de for eksempel får kjøpt nye drakter, mener jeg de i stedet burde finne på noe annet. Barna burde få drive med idretten sin i fred for kameraene, sier Austegard til VG.

Leder for modernisering og digitalisering i NIF, Pål Kristen Rønnevik, sier at de inngikk samarbeidet for å unngå ulovlig filming som blir spredt i sosiale medier.

– Jeg tror ikke vi kan forby filming. Det er et ønske fra svært mange idrettslag, familier og særforbund over hele landet, og da tror vi mer på å få dette inn i kontrollerte løsninger. Vi tror at kontroll og regulering av strømmetjenester også vil kunne redusere omfanget av ulovlig filming og distribusjon av innhold, eksempelvis i sosiale medier. Det mener vi er en ønsket utvikling, sier han til VG.

SPRES PÅ SOSIALE MEDIER: Norges idrettsforbund håper MyGame vil føre til mindre ulovlig strømming på sosiale medier. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Et sentralt ledd i diskusjonen rundt den nye plattformen har vært muligheten for å reservere seg fra at kampene man er involvert i blir strømmet.

Alle de som har «fortrolig adresse» eller «strengt fortrolig adresse» i Folkeregisteret blir automatisk reservert mot å bli strømmet.

Både i Austegards kronikk tirsdag og da Austegard og Rønnevik debatterte saken i Dagsnytt 18 onsdag, trakk Austegard frem at det på Idrettsforbundets sider sto at andre som ønsket å reservere måtte bekrefte at man var i en særskilt situasjon. Det ble også informert om at utøverne måtte være oppmerksomme på konsekvensene det ville få for andre involverte, som dermed ikke vil få kampen strømmet.

Det ble fjernet fra nettsiden tidligere denne uken.

– Det lå på en lite profilert nettside, men denne formuleringen burde selvfølgelig ikke ha ligget der, sier Rønnevik.

– Opprinnelig da vi ble involvert i dette var det et etablert samarbeid som særforbund hadde inngått med Mygame. Da var det lagt opp til en ordning med særskilt begrunnelse og behandling av reservasjonssøknad. Vi har derimot vært tydelige på at dette ikke er ønskelig, og vi har også fått støtte fra Datatilsynet på dette standpunktet. Det må være reservasjonsmuligheter uten begrunnelse, og uten at det blir eksponert hvem som reserverer seg. Det gjøres i Min Idrett, og her fremkommer disse forutsetningene veldig tydelig, sier han videre.

Austegard sier hun er glad for at teksten er endret, men er ikke imponert over svaret fra NIF.

– Det er bekymringsfullt at i det grundige arbeidet som de sier at de har gjort, at de ikke har evnet å se galskapen i det de la ut på nettet.

– Så lenge de legger det ut på sine nettsider, så skulle jeg tro at de hadde lest gjennom det. Det er underlig fra NIF å si at de ikke skulle stå der, de har jo lagt det ut.

LANSERING: Smilene satt løst etter at Norges Fotballforbund hadde inngått en avtale med MyGame om strømming av breddekamper. Fra venstre: Harald Strømme (MyGame), fotballpresident Lise Klaveness, Olav Sandnes (TV 2) og Anders Opdahl (Amedia) Foto: Javad Parsa / NTB

Hun er også positiv til at MyGame, som nå er inne i pilotperioden, med ikke vil strømme kamper med barn som er yngre enn 15 år. Tidligere i april ble det rapportert fra Bergensavisen at Norges idrettsforbund jobber med nye retningslinjer rundt strømming av barneidrett, og at det sannsynligvis vil ende med en anbefaling om at det ikke tillates strømming av idrettsaktivitet med barn under 13 år.

– Det er positivt at de endrer det fra 13 til 15 år, men vi mener strømming på idrettsbanen ikke har noe å gjøre med barn å gjøre. NIF har egne barnerettigheter der står det at disse gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling. Risikoen for at dette blir en ny arena for mobbere og overgripere er like fullt til stede, selv om aldersgrensen endres, sier Austegard, som ønsker en dialog med idretten hjertelig velkommen.

– Vi har foreløpig konkludert med at 15 år er en riktig og naturlig aldersgrense. Det er også barnelovens samtykkegrense for innmelding i frivillige organisasjoner, sier Rønnevik, og legger til at det vil høre etter hva barna selv mener før de eventuelt vurderer en endring på aldersgrensen.