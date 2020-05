Premier League-stjerne: – Flesteparten av spillerne er redde

Manchester City-stjernen Sergio Agüero sier at de fleste spillerne frykter virussmitte når Premier League starter opp igjen.

Sergio Agüero hevder at de fleste spillerne i Premier League er redde for å bli smittet av koronaviruset. Foto: Rui Vieira / AP / NTB scanpix

Fredag holder de 20 Premier League-klubbene et nytt videomøte for å diskutere koronasituasjonen og veien videre mot en retur til fotballbanene.

Trening 18. mai og kamper fra 8. juni er datoer som har vært nevnt hyppig i britiske medier den siste tiden, men enn så lenge er ingenting avklart.

Agüero holder seg i all hovedsak hjemme sammen med samboeren sin. I et intervju med den argentinske TV-kanalen El Chiringuito, gjengitt av BBC , gjør han det klart at særlig de spillerne som har familier, frykter for å pådra seg smitte når Premier League-fotballen kommer i gang igjen.

– Flesteparten av spillerne er redde fordi de har barn og familie. Det sies at det er mennesker som har det (koronasykdom) uten å ha symptomer, og likevel kan smitte deg. Derfor holder jeg meg her hjemme. Kanskje har jeg sykdommen uten å vite det, sier Agüero.

– Jeg er redd, men jeg er her bare sammen med kjæresten min, og jeg kommer ikke til å være i kontakt med andre. Jeg har låst meg inne i huset, og den eneste personen jeg kan smitte, er kjæresten min, fortsetter den argentinske målsniken.

Strengt treningsregime

Premier League-fotballen har vært på pause siden første del av mars. Agüero sier at han og lagkameratene kommer til å være nervøse og ekstra forsiktige når de får beskjed om å komme tilbake til treningsfeltet.

– Når én person blir syk, kommer vi til å tenke «å, hva skjer her?». Jeg håper man kommer opp med en vaksine snart, så alt dette kan ta slutt.

Det skal være laget strenge retningslinjer for hvordan treningsøkter skal foregå når PL-klubbene får klarsignal til å starte opp igjen.

Ifølge BBC må spillerne bruke ansiktsmasker hele tiden, og de får ikke spise eller dusje på treningsanleggene.

Det ligger også an til at spillerne skal testes for koronavirus to ganger i uken fram mot en eventuell restart av ligaen.