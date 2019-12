Damion Lowe og Start vant 1-0 mot KFUM og har fortsatt håp om opprykk til Eliteserien. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Start til kvalifiseringsfinale etter intens kamp

Start slo KFUM Oslo og er et steg nærmere spill i Eliteserien.

NTB

Start – KFUM Oslo 1–0

Start sikret fortsatt sjanse til spill i Eliteserien 2020 etter en kamp som hadde sjanser fra første stund.

Etter kun ni minutter slo Erlend Segberg et nydelig innlegg på hodet til Martin Ramsland, som stupheadet fra seks meter, men en flott beinparade av KFUMs keeper Kjetil André Skjærstein hindret scoring.

«Kåffa» fikk sin første mulighet etter 13 minutter ved Juba Moula, men sjansen til Kristian Brix etter 20 minutter var enda større. Han fikk ballen på hjørnet av femmeteren, men den tidligere eliteseriespilleren måtte skuffet innse at skuddet gikk i nettveggen.

Skuffelse ble til lettelse minuttet etter for KFUM, som fikk avverget med et nødskrik på målstreken etter avslutning fra Joachim Jørgensen. Jørgen Hammer fikk ryddet unna i siste liten, men Start hadde festet et grep på kampen.

Start-ledelse

Etter en drøy halvtime tok Start ledelsen. Først fikk Ramsland en ny stor mulighet, men en takling i siste liten fra Mansour Gueye gjorde at ballen gikk til corner og ikke i mål. På corneren fikk Start endelig uttelling da Damion Lowe var enorm i feltet og headet inn en fortjent 1-0 ledelse for hjemmelaget.

KFUM trodde de hadde utlignet like før pause etter en innøvd frisparkvariant, men da Hammer fikk stå alene og pirket ballen inn i mål var flagget oppe for offside. Hadde de hatt VAR i norsk fotball ville det nok krevet noen minutters sjekk for å finne fasiten, for avgjørelsen var hårfin, men Start fikk gå til pause med 1-0.

– Jeg vil snu passiviteten til offensivitet og aggressivitet i 2. omgang, så får vi se om gutta responderer på det. Den lever den matchen her, sa KFUM trener Jørgen Isnes til Eurosport i pausen.

Kjempemulighet

Offensivitet og aggressivitet ble det, for KFUM kom til store sjanser fra starten av 2. omgang. Stian Sortevik, en av 1. divisjons beste spillere denne sesongen, holdt lekestue innenfor boksen og sendte ballen inn til Mansour Gueye, som misbrukte en kjempemulighet midt foran mål fra sju meter.

Like etterpå fikk Robin Rasch en åpen skuddmulighet fra 16-meteren, men mannen som scoret fra midtbanen tidligere i år dro på med litt for mye kraft så skuddet suste over.

KFUM fortsatte å presse på for utligning, men slet med å skape flere sjanser i en kamp som ble veldig amper da timen var spilt, og Isnes ble sendt på tribunen.

Opprykkshåpet er borte for overraskelseslaget KFUM, mens Start forlenger sesongen ytterligere og må ut i to kvalifiseringskamper for å kunne rykke opp. De spilles lørdag 7. desember og onsdag 11. desember mot laget som ender på 14.-plass i Eliteserien.

