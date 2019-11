Putin-talsmann, Dimitrij Peskov sier Russland vil fortsette å samarbeide med WADA. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Russland beklager WADA-innstilling

Russiske myndigheter beklager at landet risikerer å bli utestengt fra idretten og sier de vil fortsette å samarbeide med Verdens antidopingbyrå (WADA).

– Denne informasjonen skaper bekymring, noe vi beklager, sier president Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov, i det som er russiske myndigheters første reaksjon på WADA-komiteens innstilling.

WADAs komité for regeletterlevelse anbefalte mandag at Russland utestenges fra internasjonal idrett i fire år som følge av manipulasjon av Moskva-laboratoriets database før den ble gjort tilgjengelig for WADAs representanter.

Databasen skulle benyttes til å identifisere og straffe utøvere og andre som har vært involvert i dopingjuks. Å gi WADA tilgang til databasen var en forutsetning da Russlands antidopingbyrå (RUSADA) ble tatt inn i varmen igjen etter å ha vært utestengt.

Peskov sier at Russland er innstilt på å samarbeide, og at de har gitt detaljerte forklaringer på uoverensstemmelsene WADA fant i databasen.

– Vi vet at de russiske sportsmyndigheter har vært, er, og alltid vil være, så åpne som mulig for samarbeid internasjonale idrett og WADA, sa Peskov videre, ifølge AFP.

– Ubehagelig

Talspersonen sier innstillingen er ubehagelig, men at Russland avventer en endelig WADA-avgjørelse. WADA-styret fatter sitt vedtak 9. desember.

Tirsdag gikk Den internasjonale olympiske komité (IOC) hardt ut mot Russland for det de mener er en åpenbar manipulering av dopingdata, og uttalte at de støtter WADAs innstilling om å utestenge Russland.

I en uttalelse tirsdag heter det at «IOC vil støtte de tøffeste sanksjoner mot alle som er ansvarlige for denne manipulasjonen». Samtidig ønsker man velkommen WADA-anbefalingen om å la individuelle russere delta som «nøytrale utøvere» så lenge de kan godtgjøre at de ikke har deltatt i dopingjuks.

Hvis utvalgets innstilling følges, vil Russland ikke kunne stille som egen nasjon under de kommende sommerlekene i Tokyo i 2020 og heller ikke i vinter-OL i Beijing i 2022. Det samme vil gjelde en rekke andre internasjonale mesterskap.