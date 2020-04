Her er fotballens koronaregler. Dette er lov, og dette er forbudt.

Det er igjen mulig å trene på norske fotballbaner. Her er vettreglene du bør følge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NFF har utarbeidet koronavettregler for fotballtrening. Foto: Carina Johansen

Onsdag kom klargjøringen fra Helsedirektoratet som norsk idrett hadde ventet på siden myndighetene innførte strenge tiltak i kampen mot koronaviruset 12. mars.

I nesten tre uker hadde det vært stor usikkerhet rundt hvordan forbudet mot organisert idrettsaktivitet skulle tolkes.

Nå er det åpnet for å drive organisert igjen, men det må skje innenfor de strenge smittevernrådene helsemyndighetene har anbefalt. Idrettspresident Berit Kjøll har anbefalt alle landets 55 særforbund innen idretten om å utarbeide egne koronavettregler.

Les også Det har skapt het debatt. Nå sier helsemyndighetene ja til personlige trenere.

Les også Banene åpnes for trening, men fotballkretsen ber alle vente

Foto: Norges Fotballforbund

Fredag lanserte Norges Fotballforbund sin versjon. Den inneholder disse hovedpunktene:

Maks fem personer i hver gruppe. Fire spillere og én trener/leder/voksen.

Det bør være én voksenperson til stede i hver gruppe

Det skal alltid være minst to meters avstand mellom personene

Ballen må rengjøres med såpe før og etter bruk

Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten

Skal være god tilgang på håndsprit og gode rutiner for grundig vask av hender før og etter aktiviteten

Ikke tillatt med aktiviteter hvor spillere kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.

Ikke ta på ballen med hendene og unngå headinger

Ingen felles garderobe

– Vi er glad for at landets fotballbaner igjen kan åpnes for aktivitet. Dette er det nå opp til baneeier å vurdere. Forutsetningen for å drive aktivitet er at smittevernreglene blir overholdt. Her har vi et ansvar for å sikre at dette skjer innenfor regelverket, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

NFF-reglene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder fellesidrettslige anbefalinger fra Norges idrettsforbund.