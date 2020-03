Holmenkollstafetten avlyses på grunn av smittefare

Idrettsklubben Tjalve opplyser i en pressemelding at stafetten avlyses for å redusere smittefaren for koronaviruset.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Holmenkollstafetten avlyses. Her i 2018. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Arrangementet var ventet å samle opp mot 50.000 løpere i Oslo. Arrangørene anser det som ikke forsvarlig å arrangere stafetten basert på helsemyndigheters anbefalinger og prognoser.

– Den vanskelige avgjørelsen om å avlyse Holmenkollstafetten, er enkel å ta. Det eneste viktige nå er å redusere smittefaren, forteller styreleder i IK Tjalve, Egil Reidar Osnes, i pressemeldingen.

Videre opplyses det om at alle lag som ønsker kan få refundert startkontingenten, men også velge å la være for å begrense underskuddet til arrangementet, eller å overføre kontingenten til neste års stafett.

Idrettsklubben sier at de velger å avlyse allerede nå på grunn av at det er lite sannsynlig at det er forsvarlig å ha arrangementet i starten av mai, men også at de påmeldte og det frivillige apparatet har behov for tidlig beskjed.

– Ved avlysning nå vil også IK Tjalve kunne redusere det økonomiske tapet, sier Matias Lavik, daglig leder i idrettslaget, i pressemeldingen.

Dette er den niende gangen Holmenkollstafetten avlyses siden oppstarten i 1923. Forrige gang var i 1971 på grunn av ombyggingen av Bislett stadion.