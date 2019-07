Den norske duoen kom skjevt ut. Så snudde de kampen.

Sandvolleyballspillerne Anders Mol og Christian Sørum vant mot amerikanske Jacob Gibb og Tyler Crabb i åttedelsfinalen i femstjernersturnering i Gstaad.

Det var nettopp i turneringen i Gstaad at den norske sandvolleyballduoen vant sin første turnering i fjor. Fredagens seier gjør at de er på god vei til å gjenta bedriften. Nå er de norske gutta klare for kvartfinale i Sveits.

Det måtte tre sett til i kampen mot det amerikanske paret etter at Mol og Sørum rotet bort en solid ledelse i det første settet.

Nordmennene tok umiddelbart initiativet i kampen og gikk opp i 5-1-ledelse. Amerikanerne, ranket som nummer 15 i verden, kjempet seg tilbake, tok ledelsen 9-8, tviholdt på ledelsen og vant til slutt settet 21-15.

Også i det andre settet kom de norske gutta godt i gang og tok ledelsen 6-3. Ledelsen ble etter hvert økt til 12-4, et forsprang Gibb og Crabb aldri klarte å hente inn. Mol og Sørum dro til slutt settet i havn med 21-11.

Dermed måtte kampen avgjøres med et siste og tredje sett.

Der fulgte lagene hverandre til 2-2, men da takket Mol og Sørum amerikanerne for følget. De norske gutta jobbet seg til en trepoengsledelse (7-4) som skulle vise seg å bli avgjørende. Nordmennene kontrollerte inn settet til 15-8. Dermed vant de kampen 2-1 i sett.

Mol/Sørum tok seg direkte til åttedelsfinale etter å ha vunnet begge kampene i gruppespillet. Der var det sveitsiske Quentin Mètral/Yves Haussener, og russiske Nikita Ljamin/Taras Myskiv som måtte se seg slått av det norske paret.

Gruppeseieren ga nordmennene walkover i den første utslagsrunden.

Etter fredagens seier venter brasilianske Guto/Saymon i kvartfinalen. Den spilles senere fredag. Semifinaler og finale spilles lørdag.