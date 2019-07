Konkurrentenes protester har vakt oppmerksomhet. Nå slår den kontroversielle utøverens trener tilbake.

Denis Cotterell har jobbet som Suns trener siden 2008 og står fullt og fast på at hans elev med elleve VM-gull er ren. Han hevder at beskyldningene om doping kommer på grunn dårlig informasjon, og at noen har pekt ut Sun som skurken.

– Han er ingen dopingjukser, sa Cotterell til AFP.

– Jeg har jobbet med ham hver eneste dag og han er nøye med hva han har i seg. Jeg vet ikke om folk tror han har fått en magisk pille ved fødselen, og at det er det som har gjort at han har oppnådd suksess. Sun er en av de mest testede utøverne innen svømmingen, påsto Cotterell.

Konkurrentene protesterte

Det var under en uanmeldt dopingtest i fjor høst at Sun skal ha ødelagt en blodprøve med en hammer. Det internasjonale svømmeforbundet (FINA) ga ham en advarsel. Tidligere i karrieren (2014) ble han utestengt i tre måneder for å ha tatt en ulovlig hjertemedisin.

Verdens antidopingbyrå (WADA) har anket FINAs avgjørelse inntil CAS, og saken skal opp til høring i september.

Australske Mack Horton og briten Duncan Scott viste sin misnøye mot at Sun fikk delta i VM ved å nekte å la seg fotografere sammen med Sun under premieseremoniene i mesterskapet. Opptrinnet fikk stor oppmerksomhet i internasjonal presse. Sun tok gullet på både på 400 meter og 200 m fri.

Cotterell mener at Suns konkurrenter er blitt feilinformert om saken og at det er årsaken til deres reaksjoner.

– Du kan ikke ha oppnådd det han har gjort uten å ha lagt ned masse jobb og trening. Han har vært best de siste ti årene og det er det som skiller mestere og supermestere. Han er blitt testet år ut og år inn. Det har vært hundrevis av tester av ham, sa treneren.

