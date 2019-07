For enhver tennisentusiast er det å reise på finalen i Wimbledon noe man ikke kan takke nei til. Eurosports Ola Bentzen takket ja til å jobbe under søndagens finale mellom Roger Federer og Novak Djokovic, vel vitende om at han hadde en sønn på vei.

– Jeg ventet en sønn sammen med samboeren min om et par uker, og var litt usikker da jeg ble spurt om å reise hit, men måtte jo ta sjansen å dra til Wimbledon, sa Bentzen under sendingen før finalen.

Han fortalte at det var fem prosent sjanse for at sønnen kom denne helgen.

Skjermdump Eurosport / TV Norge

Oppkalt etter Roger Federer?

Søndag morgen kom Bentzens sønn til verden.

Det var tydelig at han slet med å holde følelsene tilbake under sendingen senere på dagen, og etter hvert kom også tårene.

– Jeg ser du er litt følelsesladet, Ola, men hva blir navnet? Roger Federer?, spurte programleder Espen Tvedt.

– Vi får vurdere det etter kampen i dag, sier Bentzen med et smil.

Den nybakte faren avsluttet med å hilse til sin samboer Marie, som fødte deres sønn søndag morgen.

Se klippet øverst i saken. Da Eurosports studio gikk av luften, måtte Bentzen tørke tårene.

Finalen spilles i dette øyeblikk. Den kan sees på TVNorge.