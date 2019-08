Denne gesten fikk Trump til å frese. Nå gir han idrettsstjernen uventet støtte.

«Fem på morgenen. Fem dager i uken. I tre år. Fortsatt klar». Det skriver Kaepernick i en video han har lagt ut på nettet. Videoen inneholder også teksten «nektet arbeid i 889 dager».

Kaepernick har vært uten klubb siden 2016 etter at han gikk ned på ett kne under nasjonalsangen, noe han fortsatte med gjennom hele 2016-sesongen. Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter.

Siden fulgte flere spillere i NFL eksempelet til den nå klubbløse quarterbacken.

I oktober 2017 gikk 31-åringen til rettslige skritt mot ligaen og klubbeierne og mente han i praksis utsettes for yrkesforbud av politiske grunner. Partene inngikk forlik for drøye seks måneder siden.

Men nå får Kaepernick uventet støtte i sitt ønske om ny NFL-kontrakt. USAs president Donald Trump uttalte seg fredag positivt om Kaepernicks mulige comeback.

- Bare om han er god nok

– Jeg ville ha elsket å se ham komme tilbake, Men bare om han er god nok, og jeg tror han er god nok. Jeg kjenner eierne, jeg kjenner mange av eierne. Om han er god nok kommer de til å gjøre det (ta han tilbake). Jeg kjenner disse menneskene, de skulle tatt han inn med en gang. Helt ærlig, jeg ville ha elsket å se Kaepernick tilbake om han er god nok. Om han er god nok kommer han til å bli med igjen, sa Trump.

Trump har tidligere uttalt seg i mindre vennlige ordelag. Blant annet mens protestene pågikk for fullt. Da kastet Trump seg inn i debatten ved å tvitre at alle spillere som knelte var drittsekker (sons of bitches) og burde få sparken.