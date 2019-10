Amalie Iuel måtte konstatere at VM-eventyret stoppet i semifinalen. Lise Åserud

Droppet sosiale medier før karrierens største løp: – Er det én gang man skal ha fullt fokus, så er det her

Amalie Iuel (25) gjorde alt hun kunne for ikke å miste fokus før VM-semifinalen på 400 meter hekk.

Av Kurt B.M. Haugli og Petter Fløttum

DOHA: – Jeg må egentlig si meg fornøyd. Jeg har fått de to beste løpene mine i den samme konkurransen. Jeg sier meg veldig godt fornøyd.

Det er dommen fra hekkeløperen overfor de norske journalistene i Doha, etter at VM-eventyret hennes onsdag kveld stoppet i semifinalen.

Hun vartet opp med sitt nest beste løp noensinne, da hun klokket inn på 55,03 i heat to av semifinalen på 400 meter hekk. Det var 29 hundredelssekunder tregere enn tirsdagens fantomløp og norske rekord i kvalifiseringen.

Iuel startet hardt og kom bra ut av startblokken i det andre av tre VM-semifinaleheat onsdag kveld. Inn på oppløpet ble det likevel litt tungt mot de hvasseste motstanderne, og Iuel ble til slutt nummer fire i heatet.

– Følte jeg hadde en rå åpning

Den harde åpningen var helt etter planen hun la sammen med trener Leif Olav Alnes og treningskompisen, verdensmester Karsten Warholm.

– Vi snakket om det i teamet, at hvis jeg skulle klare å gå for en finaleplass måtte jeg gå all inn. Jeg følte jeg hadde en rå åpning, men at det ikke holdt helt inn på oppløpet, forteller Iuel.

Tiden hennes var et halvt sekund for svak til å gå videre. Amerikanske Sydney McLaughlin vant semifinalen på 53,81, mens sveitsiske Léa Sprunger sikret den siste finaleplassen med 54,52.

Etter tirsdagens opptur, var både Iuel og treneren opptatt av at hun måtte greie å omstille seg og få løpet ut av hode og kropp, før semifinalen. Det gjorde hun med «skitprat» med Warholm og Alnes, og en dopingkontroll som hun understreker at var helt udramatisk, selv om den ble en stor sak i norsk medier.

Amalie Iuel (nummer to fra venstre) åpnet tøft, men holdt ikke helt inn til mål i tirsdagens VM-semifinale. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Droppet sosiale medier

Samtidig valgte hun å slå av alle notifikasjoner fra sosiale medier, så hun ikke skulle bli fristet til å åpne noen av de appene.

– Jeg har prøvde å legge det bort bare for å ha fult fokus på løpene, forteller hun.

Iuel mener sosiale medier kan stjele mye fokus, selv om hun synes hun selv ikke er så veldig dårlig på å legge det bort.

– Man kan alltid bli bedre. Og er det én gang man skal ha fullt fokus, så er det her, sier hun.

Trener Alnes kom selv med et kreativt forslag til hvordan hun kunne beholde fokus.

– Det var ikke slik at jeg beordret pause fra mobilen og sosiale medier. Men jeg sa at det var mulig å legge mobilen i kjøleskapet, sier han.

Doha-VM er Iuels tredje verdensmesterskap på rad, men hun hadde før i år aldri kommet lenger enn til forsøksheatene.