Henrik om brorens iherdige forsøk: – Jakob løper perfekt

– Slik jeg så det så ville jeg ikke endret på noe, sa Henrik Ingebrigtsen og var mektig imponert over løperbroren, som kalte løpet perfekt til tross for at Jakob var hissig og gikk i tet 300 meter før mål.

– Jakob går for gull, og så blir det femte. Det er den måten man må på gå for gull, sa Henrik Ingebrigtsen.

Storebror Ingebrigtsen framhever familiens høye ambisjoner, men var selv fornøyd med en 13.-plass.

– Jeg hadde mål om å ikke komme sist. Dette er en realitetssjekk for hvordan det står til. Dette er representativt for hvor jeg står akkurat nå. Jeg hadde ikke sjanse til å holde farten til å begynne med. Jeg skjønte fort at jeg måtte kjøre mitt eget løp, sa Henrik.

Belgiske Isaac Kimeli endte sist med tiden 13.44,29. Filip Ingebrigtsen brøt.