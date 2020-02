Derfor tok norske skiskyttere «utflytting»

Alt for suksess i VM. Derfor er mange av de norske skiskytterne nesten ukjent med hvordan vinteren har vært hjemme i Norge.

De fem som skal gå sprint for Norge i VM. Fra venstre Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christensen, Tarjei Bø, Johannes Dale og Erlend Bjøntegaard. Fire av dem har holdt seg i høyde i Mellom-Europa, en reiste hjem. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

ANTERSELVA: 28. november satte Erlend Bjøntegaard seg på et fly til Östersund. Siden har ingen sett ham innenfor Norges grenser. Han er ikke alene om å være borteboer blant de norske skiskytterne.

Fire av de fem norske løperne som stiller til start på VMs første individuelle øvelse, har knapt sett sin hjemmebase siden den novemberhelgen verdenscupen startet.

Mest ekstrem av dem alle er altså Erlend Bjøntegaard. Han dro ikke hjem til julefeiring, men fikk familien ned til julefeiring i franske Sestriere.

Erlend Bjøntegaard har måttet håndtere hjemlengsel under forberedelsene til VM. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Gleder seg til hjemreise

Men selv om hjemlengsel kan slite litt i kantene, er de alle som en klar på én ting. De mener at det var det lureste de har gjort i forkant av mesterskapet som gås på 1600 meters høyde i Anterselva.

Dermed har det vært høydetilpasning som har fått rangen foran familie og hjemlandet.

– Det har vært noen oppturer og nedturer, men det har samtidig vært et bevisst valg. Men når man er innstilt på at det er dette man skal gjøre, så er det utrolig hvor godt det kan flyte, sier Erlend Bjøntegaard.

Men nå ser han frem til 24. februar. Da skal han hjem.

– Så det skal bli godt å komme tilbake til kjæresten. Så får vi håpe at hun fortsatt er der når jeg kommer hjem, sier han med skjevt smil.

Viktig grep

Tarjei Bø har også vært med på høydetilpasningen. Det har handlet om å dra rett fra siste verdenscuphelg i Pokljuka på 1600 meters høyde til samling i Seiser Alm for deretter fortsette med precamp til VM i Martell.

– Dette har vært det viktigste grepet vi har gjort i forberedelsene til dette VM. Jeg tror og er ganske sikker på at dette har jeg hatt nytte av.

Lørdag ettermiddag går det norske laget sprint i VM-dalen Anterselva. Fem mann får starte ettersom Norge har den regjerende mesteren.

Johannes Dale er yngst og VM-debutant. Også han har vært med på høyderunddansen.

– Vi har trent og kost oss. Det var en riktig beslutning. Du blir jo lenge borte, men det handler tross alt om et VM.

Tarjei Bø mener det var viktig å prioritere høydesamlinger i forkant av VM i Anterselva. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

En mann dro hjem

En mann valgte annerledes. Johannes Thingnes Bø reiste hjem til nyfødte Gustav og kona Hedda Dæhli Bø etter verdenscupen i Pokljuka. At han ikke har like mange høydedøgn som de andre på laget bekymrer ham ikke.

– Jeg kjenner ikke så mye til høyden her i Anterselva. Dette går fint, sier han selv om han kanskje kunne ha tatt med seg den selvtilliten som gode resultater i januarrunden ville ha gitt ham. Han sto over to uker på grunn av barnefødsel og gikk glipp av rennene i Oberhof og Ruhpolding.

– Selvtilliten kommer på bakgrunn av gode resultat. Men jeg har jo ikke hatt så mange gode resultat, ikke hatt resultat i det hele tatt den siste tiden. Men den kan bygge seg opp i løpet av VM.