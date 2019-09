Ny podkast: AaFK-spiller slaktes for pinlig joggedress-smell i England

Podkasten Sunnmørsball er tilbake med sesongens sjette episode. Denne gangen er det AaFK-spillerne Jonas Grønner og Torbjørn Agdestein som er gjestene i studio.

Agdestein forteller blant annet om da han måtte endre klesstil for å passe inn i garderoben da han var i England, som endte opp med en dyrkjøpt joggedress. Grønner er rystet over at lagkameraten fortsatt har den på seg i AaFK-garderoben.

– Det er noe av det rareste jeg har sett, sier Grønner og ler.

Podkasten handler også om AaFKs prestasjoner i både cupen og serien, samt Agdestein og Grønner må svare for seg etter at vi har fått innside-spørsmål fra lagkameratene deres.

Hør hele episoden her eller i din podkastspiller: