Styremøte i engelsk liga: Treningsstart tidligst 25. mai

Styret i English Football League møttes onsdag for å diskutere alternativer for å fullføre sesongen på nivå to, tre og fire, men uten å treffe vedtak.

Fulhams Stefan Johansen og resten av spillerne i engelsk liga har fått beskjed om at treningsstart i klubbregi blir tidligst 25. mai. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Det mest konkrete som kom ut av møtet var at lagene i Championship, League One. og League Two har fått beskjed om at trening vil bli gjenopptatt tidligst 25. mai.

– Selv om det er utstrakt debatt og mange diskusjoner både offentlig og privat om hva som bør eller kan skje, vil EFL fortsette å konsultere våre medlemmer før de neste stegene avgjøres, heter det i en uttalelse på ligaens nettsted.

– I øyeblikket er vi opptatt av stegene som ligger rett foran oss, men langtidsvirkningene for ligaen og klubbene er like alvorlige som vi tidligere har skissert, og det kreves løsninger for å kompensere det økonomiske tapet krisen har forårsaket. Konsekvensene av pandemien kan ikke løses bare ved å spille kamper uten tilskuere.

Det har i britiske medier vært spekulert i at EFL ville foreslå for fredagens medlemsmøte at sesongen avlyses i League One og Two (nivå tre og fire), men det gis ingen indikasjon om en slik anbefaling.

– EFL er klar over behovet for klarhet på ulike områder, deriblant prosedyre og tidsramme for å gjenoppta trening. Derfor har klubbene i dag fått siste utkast av vår protokoll for treningsaktivitet, så de kan gjøre nødvendige forberedelser, står det.

– Ettersom det fortsatt gjenstår problemer å løse, blant annet omfattende testing, har EFL-styret informert klubbene om at trening ikke bør gjenopptas før tidligst 25. mai. Dialog fortsetter med våre kolleger innen fotball og politikk om ulike spørsmål, og vi vil informere løpende om utvikling og viktige avgjørelser.