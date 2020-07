Årets første seier glapp for Jerv

Fra tribuneplass måtte Jerv-trener Arne Sandstø se sine disipler spille 2-2 mot Sandnes Ulf i 1. divisjon mandag kveld.

Jerv snudde 0–1 til 2–1, men måtte til slutt se seieren glippe mot Sandnes Ulf. Foto: Tor Erik Schrøder

Jerv - Sandnes Ulf 2–2

Daniel Aase og nysigneringen Pibe fant nettmaskene og snudde kampen for Jerv i 2. omgang, men årets første trepoenger uteble likevel for Grimstad-laget.

Kvarteret før slutt satte Kent Håvard Eriksen inn den avgjørende 2-2-scoringen på Levermyr. Dermed måtte lagene ta til takke med ett poeng hver i solskinnet i Grimstad. Maxwell Effiom sendte gjestene i ledelsen etter en snau halvtime.

Jerv-trener Arne Sandstø måtte følge kampen fra tribunen etter å ha fått sitt andre gule kort etter 3-4-tapet mot KFUM Oslo fredag. Midtstopper Simon Larsen var fremdeles ute med karantene etter utvisningen i treningskampen mot Arendal 27. juni.

Arne Sandstø (til høyre) måtte se kampen fra tribuneplass. Foto: Tor Erik Schrøder

Pibes første Jerv-mål

Jerv noterte seg for kampens første, store sjanse. Diego Campos var frempå med et hodestøt som gikk like utenfor stolpen etter ti minutter spilt.

Selv om Grimstad-laget styrte kampen, var det gjestene som først fikk nettsus med sin første sjanse. Bjørnar Hove feilberegnet et frispark og serverte Kent Håvard Eriksen som fikk pirket ballen bort til Maxwell Effiom. Mot Jerv-keeper Øystein Øvretveit var nigerianeren sikker i sin sak og satte inn 0-1.

Sju minutter etter pause sørget Pibe for balanse i regnskapet på Levermyr. Argentineren løp seg fri og stanget inn utligningen på et hjørnespark. Det var hans første mål i Jerv-drakta.

Snuoperasjonen var komplett da Daniel Aase briljerte etter 67 minutter spilt. Ballkunstneren mottok ballen fra Ole Marius Håbestad og dro av en mann før han satte ballen helt nede ved stolpen.

Eriksen sikret ett poeng

Like etterpå fikk Kent Håvard Eriksen nettsus, men dommer Christian Moen mente spissen brukte hånden, og dermed ble scoringen annullert.

Eriksen skulle derimot få scoringen til slutt. 29-åringen fikk pirket ballen i mål da John Olav Norheim ikke fikk avverget et lavt hjørnespark på første stolpe.

Vondt ble til verre for Norheim som fikk gult kort istedenfor straffe da han gikk ned i feltet like etterpå. Flere mål ble det ikke på Levermyr, og dermed endte det 2-2.

Jerv gjester Ull/Kisa kommende mandag, mens Sandnes Ulf får besøk av Lillestrøm dagen etter.