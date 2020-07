Diomande ut med skade i comebacket

Adama Diomande og Los Angeles FC var tilbake i aksjon i MLS tirsdag, men spissen måtte på ny ut med skade i 3-3-kampen mot Houston Dynamo.

Adama Diomande ble byttet ut med skade. Foto: Gary A. Vasquez / X02835

Los Angeles FC - Houston Dynamo 3–3

Diomande, som var ute med brudd i foten fra februar til april, skadet seg igjen i kampen mot Houston. Nok en gang var det foten som var problemet, og etter 79 minutter måtte Diomande byttes ut, snaue 20 minutter etter at han ble byttet inn.

I den lille tiden nordmannen fikk på banen, var han med da laget hans scoret to ganger og utlignet til 3-3. Kun to minutter etter at Diomande ble byttet inn smalt Diego Rossi inn en redusering, før Brian Rodriguez sørget for 3-3 etter 69 minutter.

Ti minutter senere måtte nordmannen byttes ut med en fotskade. LAFCs trener Bob Bradley, som også trente Diomande i Stabæk, nevnte ikke nordmannens skade på pressekonferansen etter kampen.

DC United berget uavgjort

Mens Diomande var på banen da laget hans scoret to og sikret uavgjort, ble Ola Kamara byttet ut før DC United sikret uavgjort 2-2 mot Toronto FC.

Kampen ble opprinnelig avlyst etter at en spiller på Kamaras lag testet positivt for koronaviruset lørdag, men etter at spilleren testet negativt to ganger søndag, fikk kampen klarsignal til å spilles dagen etter.

Kamara startet kampen, men ble byttet ut til pause på stillingen 0-2 etter at Junior Moreno ble utvist like før hvilen. Likevel klarte DC United i 2. omgang å sikre 2-2 med en mann mindre.

Galaxy-tap

I den siste kampen i MLS tapte LA Galaxy 1-2 for Portland Timbers.

Tidligere Manchester United-spiss Javier «Chicharito» Hernandez scoret sitt første mål i MLS for Galaxy, men mexicaneren bommet både på et straffespark og en kjempesjanse på stillingen 0-0.

