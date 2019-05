Oslo dropper planene om ishall på Valle Hovin

Skøyte-Norge har lenge kjempet for at det skal bygges ushall på Valle Hovin i Oslo. Det blir derimot ikke noe av nå, etter at Byrådet i Oslo i sitt reviderte budsjett heller vil sette av penger til å utbedre utendørsisen som allerede er der. Det skriver VG.

Oslo kommune har vurdet mulighetene for å bygge en fullverdig ishall til 940 millioner kroner og å bygge en nedskalert hall til 700 millioner kroner, men begge ble vurdert å være for dyre. De slo også fra seg muligheten for å sette opp en uisolert plasthall.

Dermed endte de opp med at Kultur og idrettsbygg (KID) skal utbedre den eksisterende isflaten.

Skøyteforbundet skuffet

Norges Skøyteforbund er ikke fornøyde med resultatet, men forstår likevel at det er blitt slik. Det skal allerede bygges ishall på Frogner i tillegg til byggingen av Jordal Amfi.

– Det er jo leit at en ishall på Valle Hovin ikke blir prioritert. Å ha Oslo som base for trening på is har vært et ønske fra toppløperne lenge, sier generalsekretær Håkon Dahl i skøyteforbundet til VG.

Planen er at Valla Hovin-isen skal stå klar til 2020/2021-sesongen.

Håvard Holmefjord Lorentzen, som både er OL- og verdensmester, har lagt mye av sitt grunnlag på utendørsisen på Slåtthaug i Bergen. Han kaller det «idiotisk» å bruke penger på en utendørs kunstisflate i Oslo.

– Det er kjekt å ha på småsteder, men i en stor by som Oslo bør man ha en skikkelig skøytehall, sier Lorentzen til VG.