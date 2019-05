Andrea løp ankeretappen i Holmenkollstafetten 56 dager før termin

– Den var tung. Jeg var litt skuffet over at jeg ikke hadde noen å springe mot. Det var ingen rundt meg da jeg kom på oppløpet, men det gikk overraskende bra, sier Arentz til Aftenposten etter å ha kommet i mål.

Arentz er samboer med tidligere kombinertløper Mikko Kokslien, som la opp før fjorårssesongen. Kokslien vant flere VM-medaljer i løpet av karrieren.

– Han var veldig redd for at jeg skulle falle. Men selv om jeg er gravid, så betyr ikke det at jeg ikke klarer å løfte bena, sier hun og ler.

Oppfordrer til å trene under svangerskapet

For på magen til Arentz er en godt synlig kul. 6. juli, om 56 dager, har hun termin.

– Jeg var litt bekymret før start, så jeg varmet ikke opp eller noe sånn. Jeg tenkte at det holder å løpe 500 meter, men nå kunne jeg løpt lenger.

I studentklassen løp Arentz Bondekvinnelaget inn til en syvendeplass. Idrettsstudenten oppfordrer gravide til å være aktive i svangerskapet.

– Det er kjempebra å trene. Det har vist seg at det gjør både tiden etter, og under svangerskapet, bedre.

Tjalve og Gular vant

Drøye 18 minutter raskere enn Arentz og Bondekvinnelaget løp Kaitesi Ertzgaard IK Tjalve inn til seier i kvinneklassen på tiden 1:00:26.

Med navn som Hedda Hynne, Benedicte Hauge og to blad Ertzgaard slo IK Tjalve fjorårsvinner IL i BUL med hele halvannet minutt i 2019-utgaven av Holmenkollstafetten.

Rundt 52.000 løp rundt i Oslos gater lørdag, fordelt på nesten 3500 lag.

Noen få minutter etter at Tjalve avgjorde kvinneklassen kom Torbjørn Lysne inn til seier for IL Gular i herreklassen på tiden 50:13. På Gular-laget løp blant annet Marius Vedvik, som i fjor sommer løp 10.000-meter i friidretts-EM.

Også i herreutgaven ble det pallplass på Oslo-laget Tjalve, som tok tredjeplassen bak Strindheim.

I kvinneklassen ble det tredjeplass til Varegg.