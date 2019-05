Ajer og Celtic skrev klubbhistorie etter snuoperasjon

Den norske landslagsspilleren var på banen hele kampen da to scoringer av den franske stjernespissen Odsonne Édouard sikret Celtics tredje strake seier i FA-cupen.

Det var klubbens 39.-FA-cuptittel totalt og Ajers sjette tittel siden han meldte overgang fra Start til Celtic i 2016. I den perioden har han også vært på utlån i Kilmarnock.

Med seieren lørdag sikret Celtic seg nok en gang storeslem. Klubben har igjen vunnet ligaen, ligacupen og FA-cupen i Skottland denne sesongen. Det er tredje år på rad at de grønne og hvite gjør dette, noe som er klubbhistorie.

– Ni trofeer av ni mulige. Det er bemerkelsesverdig. Spillerne har gjort ære på klubben, sa Celtics midlertidige manager Neil Lennon til BBC etter kampen.

Dette er andre periode 47-åringen trener Celtic. Han ble vikar da Brendan Rodgers forlot storklubben og ble Leicester-manager midt i sesongen. Lennon mener det fortsatt er for tidlig å si om han fortjener å få jobben fast.

Hearts tok ledelsen

Celtic tok som forventet styringen fra start, men fikk ikke det enorme overtaket som mange kanskje hadde forventet. Glasgow-klubben fikk en god mulighet etter halvspilt omgang da spissen Edouard ble spilt fri, men avslutningen fra god posisjon ble stoppet av en heroisk blokkering.

Celtic kom også til flere gode innlegg, men klarte ikke å få uttelling.

Like etter pause var det i stedet Hearts som tok ledelsen. Et skudd endte inne i Celtic-boksen, en Hearts-spiller fikk flikket ballen videre og Ryan Edwards banket ballen i nettet til ellevill jubel fra de tilreisende supporterne fra Edinburgh.

Ajer forsøkte desperat å blokkere, men nådde akkurat ikke frem.

Det skulle ikke ta lang tid før Celtic slo tilbake. Snaue ti minutter senere gikk Edouard i bakken innenfor 16-meteren. Dommeren pekte på straffemerket, og fra 11 meter scoret spissen. Hearts-keeper Zdenek Zlamal var borti ballen, men klarte ikke å forhindre utligning.

Avgjorde

Glasgow-laget fortsatte å presse på for seiersmålet, men heller ikke Hearts var ufarlige. Noen minutter etter utligningen fikk de heade fritt etter et innlegg, men avslutningen ble for svak.

Åtte minutter før slutt var kampen snudd. Igjen var det Edouard som scoret. Tidligere RBK-spiller Mikael Lustig headet franskmannen fri, og alene med keeper var han kald og løftet ballen i nettet.

Lagenes møttes for øvrig også i ligaen for en uke siden. Da ble det samme utfall. I siste serierunde vant Celtic 2–1 hjemme i Glasgow.

Nå slutter Kristoffer Ajer seg til Lars Lagerbäcks norske landslagstropp. Romania er motstander i EM-kvalifiseringen 7. juni, og tre dager senere er det bortekamp mot Færøyene.