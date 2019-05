Pedersen, Markeng og Lindvik inn på hopplandslaget

De tre fremadstormende ungguttene erstatter langt mer meritterte Kenneth Gangnes og Andreas Stjernen. Dermed utvides laget med én løper. Skadeplagede Gangnes ga allerede tidlig i vinter beskjed om at veien tilbake til toppen ble for lang, mens Stjernen rundet av sin innholdsrike karriere med Raw Air-rennet på hjemmebane i Granåsen i mars.

– Vi har tre unge løpere med Markeng, Pedersen og Lindvik som har vist seg fram i vinter. Vi tror de kan være med og styrke gruppen som skal kjempe på øverste nivå. I tillegg til sportslige kvaliteter, synes jeg at de også er ganske forskjellige type personer som kan bidra til lagets kultur, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Johann André Forfang, Daniel Andre Tande, Anders Fannemel, Robert Johansson og Halvor Egner Granerud får fornyet tillit av landslagssjef Alexander Stöckl.

Vi kåret nylig de største hopptalentene i Norge. Her er hele listen.

Generasjonsskifte

Østerrikeren har ikke lagt skjul på at laget hans står foran et generasjonsskifte.

Robin Pedersen, Thomas Aasen Markeng og Marius Lindvik har alle fått måle krefter med de beste gjennom store deler av sesongen som nylig er avsluttet. Pedersen, som er sønn av tidligere storhopper Trond Jøran Pedersen, fikk blant annet plass på hoppukelaget. Markeng fikk på sin side plass i VM-troppen.

Sistnevnte, som også ble juniorverdensmester i vinter, havnet i overskriftene da han fikk et ublidt møte med reklameskiltene i Bergiselbakken i Innsbruck.

– Målene for kommende sesong er ikke satt 100 prosent siden vi ønsker å involvere utøverne i prosessen, men vi ønsker selvfølgelig å vinne flere renn og kjempe om topplasseringer under turneringer, mesterskap (VM i skiflyging) og i verdenscupen, sier østerrikeren.

Utvider laget

På kvinnesiden utvides landslagstroppen med én utøver. Ingebjørg Saglien Bråten, som har hoppet mye verdenscup i vinter, kommer inn. Hun utgjør dermed laget sammen med Anna Odine Strøm, Silje Opseth og hoppdronningen Maren Lundby.

– Ingebjørg har vist en evne til å ville utvikle seg. Hun jobber iherdig med å ta ut sitt potensial som skihopper. Hun har vist enkelthopp i konkurranser hvor nivået er oppsiktsvekkende, senest i Seefeld-VM. Hun har en bronsemedalje fra lagkonkurransen, der hun overrasket alle med sterk hopping, sier kvinnelandslagstrener Christian Meyer.

– Vi har kanskje det laget med høyest potensial i verden, sier fortsetter han.

De nevnte fire utgjorde det norske laget som tok bronsemedalje i den historiske lagkonkurransen for kvinner under VM i Seefeld. Jentenes hovedmål er å vinne World Cup sammenlagt individuelt. Maren Lundby har vunnet to år på rad.

Henning Stensrud forsterker trenerteamet på kvinnesiden.

