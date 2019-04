Tromsø-talent klar for EM

Åhgren Sørum som gikk til Toppserie-klubben Trondheims-Ørn foran 2018-sesongen har vært svært delaktig i det norske J19-landslagets suksess.

Kampen mot Danmark var hennes 19. med flagget på brystet for J19.

Tidligere har hun spilt ti kamper for J17, ti kamper for J16 og to kamper for J15-landslaget.

Tromsø-jenta spilte i 2–1-seieren mot Nord-Irland og scoret i 7–1-seieren mot Ukraina, som gjorde at Norge hadde alt å spille for foran kampen mot Danmark.

Kun målforskjell skilte de to lagene, og Norge var nødt til å vinne for å kvalifisere seg til EM i gruppefinalen på Jessheim tirsdag.

Jenny Olsen, Olaug Tvedten og Malin Sunde scoret målene i den komfortable seieren som tok Norge til EM i Skottland i juli.

Thomas Brekke Sæteren, NFF

EM 2019 arrangeres i Skottland i perioden 16.-28. juli.

Nåløyet er trangt - kun syv nasjoner kvalifiserer seg (i tillegg til vertsnasjonen), altså er det kun gruppevinnerne fra eliterundene som får mesterskapsplass.

I skrivende stund er Belgia, England, Spania og Tyskland klare, i tillegg til verstnasjon Skottland.