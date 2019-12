Russland tror det er «sjanseløst», men anker likevel dopingsaken

Tar opp kampen mot Wada.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jurij Ganus er sjefen for det russiske antidopingbyrået. Foto: MAXIM SHEMETOV

Det internasjonale antidopingbyrået, Wada, vil utestenge Russland fra OL og VM de neste fire årene. Årsaken er Russlands dopingjuks. Wada følger dermed anbefalingen gitt av en komité som har jobbet med dopingsaken.

Anker, men har liten tro

Torsdag ble det kjent at Russland anker avgjørelsen videre til Idrettens voldgiftsrett (Cas). Det skriver blant andre Insidethegames.

Det var ventet på forhånd at RUSADA, det russiske antidopingbyrået, ville gå videre med saken, selv om ingen har tro på at utestengelsen oppheves.

– Det er sjanseløst å vinne denne saken i retten, sa RUSADA-sjef Jurij Ganus før anken, ifølge Insidethegames.

Bakgrunn: Her kan du lese tidligere saker om temaet:

Men så lenge ankesaken pågår, blir ikke sanksjonene gjennomført. Og saken er ventet å ta lang tid, noe som betyr at vi kan se Russland delta i OL i Tokyo neste år.

Torsdag gjentok Russlands president Vladimir Putin ifølge Reuters at han synes utestengelsen er urettferdig, og at det ikke er riktig å dele ut kollektive straffer.

Kan delta under nøytralt flagg

Wada vil stenge Russland ute fra globale mesterskap og konkurranser som OL og VM. Samtidig er det klart at russiske utøvere som ikke har noen forbindelseslinjer og dopingsaker vil kunne delta under nøytralt flagg, som under OL i Tokyo neste år.

Utestengelsen innebærer også at Russland ikke kan arrangere internasjonale mesterskap.

De aller fleste utenfor Russland stiller seg positivt til utestengelsen, men mener samtidig at reaksjonen er for mild, siden Russland fortsatt kan delta internasjonalt i verdenscuper og europeiske mesterskap.

Publisert: Publisert 19. desember 2019 11:53