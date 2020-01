Bak denne gjengen er det en beinhard kamp: – Vi er ikke fornøyd

Gapet er blitt litt mindre, men fortsatt er de etablerte best i NM. De unge jakter. Landslagstreneren har en plan.

Tre på topp. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (t.v.), Therese Johaug og Tirill Udnes Weng fra elitelandslaget holder stand i NM. Bak kjemper ungjentene. Foto: Terje Pedersen

KONNERUD: Ole Morten Iversen hadde en kampsak da han tiltrådte. Sjefen er ikke fornøyd.

– Vi ville gjerne ta ansvar for fremtiden, sier 60-åringen.

Han var til stede under NM og så Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Tiril Udnes Weng stå på pallen etter 10 km fri. Deretter kom Ragnhild Haga og Heidi Weng, alle på elitelandslaget. Som forventet.

Da Iversen og assistenttrener Geir Endre Rogn overtok for halvannen sesong siden, hadde de harde diskusjoner med Skiforbundet for å få igjennom det de ønsket – å minske gapet mellom de beste og de nest beste.

Det endte med ja til flere plasser i eliten, et rekruttlag, én jente mer på juniorlaget og en tydelig prioritering av de yngre.

– Har de nest beste nærmet seg?

– Vi synes at noe har skjedd, men er ikke fornøyd. Det er ikke så lett for de yngre å hevde seg i toppen, sier Iversen.

Han opplyser at unge jenter har fått prøve seg i verdenscupen. Den erfaringen vil komme dem til gode.

– Når vi ser på resultatene, kunne jeg tenkt meg at flere fra U23 hevdet seg, sier han.

Fakta Grepene som ble gjort: Antall løpere på kvinnelandslaget er økt fra ti til tolv.

Har fått inn yngre med flere sprintegenskaper.

De yngre har utfordret de etablerte på lekenhet.

Treningsøktene er blitt mer individuelle.

Det er opprettet et eget rekruttlag for kvinner.

På juniorlaget er kvinner i flertall.

Ser mot konkurrentene

Iversen ser at andre nasjoner får til å løfte unge løpere inn blant de 20 beste. Fra Norge har det vært få unge som har hevdet seg på dette nivået de siste årene.

Da det nye trenerteamet kom inn i 2018, mente Iversen at det var for snilt på trening. Det måtte settes større krav til dem som Norge ønsket å satse på som neste generasjon langrennsløpere. Nå mener han at både aktive, klubber og regionslag har bidratt til et høyere nivå i den daglige treningen.

Men i NM var Johaug overlegen, nesten 45 sekunder foran sølvvinneren. Ragnhild Haga, nummer fire, fleipet med at vinneren kan gå uten staver.

Har noen i kikkerten

Iversen konstaterer at de eldste fortsatt holder mål, men ser at typer som Julie Myhre (nr. 6) fra Byåsen, Magni Smedås (nr. 7) fra Lillehammer Skiklubb og Hedda Østberg Amundsen (nr. 8) fra Asker nærme seg.

– Jeg er sjeleglad for at jenter på landslaget gjør det så bra. Problemet er at det har vært tynt etter 1989- og 1991-årgangen. Det er lite utskiftning på landslaget, og få unge løpere som dermed får muligheten, sier Iversen.

Han ser en motivert gjeng bak de beste. Noen av dem har holdt på lenge, andre er ferskere i denne sammenheng.

Han nevner Anne Kjersti Kalvå, Hedda Østberg Amundsen, Julie Myhre, som sa nei til verdenscup i Oberstdorf for å prioritere trening, og Magni Smedås. Sistnevnte har lykkes i skøyterenn etter mange år med problemer.

Andre spennende typer er Kristine Skistad Stavås, Tirill Knutsen og Helene Fossesholm. Sistnevnte er bare 18 år.

Høy alder

Norge har verdens beste langrennsløpere på kvinnesiden, men én dag vil det være slutt for de etablerte som har holdt på lenge. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (snart 33), Therese Johaug (31), Heidi Weng (28), Mari Eide (30), Kari Øyre Slind (28), Ragnhild Haga (snart 29), Maiken Caspersen Falla (29) og Ingvild Flugstad Østberg (29) hører til blant veteranene.

– Hadde alle de sluttet i dag, hadde vi hatt et stort problem. Hvis jeg ser noen år fremover, mener jeg at vi har noen som kan tette igjen den luken. Noen har tatt steg i riktig retning.

Det trenerteamet har gjort er å ha mer fokus på individuell tilpasning. Enkeltløp er pekt ut, slik at kvinnene skal få tid til å trene.

Julie Myhre er på vei opp og frem. Hun gleder seg til å gå verdenscup i Falun kommende helg. Foto: Mette Bugge

Unge med ambisjoner og fart

Hva mener så de yngre selv? Er de fornøyd? Julie Myhre sier det slik:

– Jeg føler at Skiforbundet har tatt et ordentlig standpunkt i jentesatsingen sin. Da jeg fikk tilbud om å være med på rekruttlandslaget, tenkte jeg at dette vil jeg være en del av. Jeg føler at de har lyst til at vi skal lykkes, sier Myhre, som skal gå verdenscup i Falun kommende helg.

Det gjør hun i egenskap av leder av Skandinavisk Cup.

Magni Smedås følte at hun yppet seg på Konnerud.

– Én dag vil det holde, ler 21-åringen, som titter litt ekstra på Therese Johaug som går forbi med blomster.

– Spranget opp til Therese er veldig stort, men hun er bare et menneske hun også. Jeg har tatt såpass store steg denne sesongen, og skal fortsette å jobbe. I fjor synes jeg gapet var veldig stort. Det er litt mindre i år.

Astrid Stav Fra IL Varden Meråker holdt landslagsløperne Lotta Udnes Weng og Kari Øyre Slind bak seg. 21-åringen går på regionlaget Team Veidekke Midt-Norge og sier at hun følges godt opp i dag. Hennes mål er å nå opp til rekrutt en dag.

– Jeg må fortsette å gjøre jobben og skal prøve å ta nye steg på teknikk, kapasitet og styrke.

Hedda Østberg Amundsen vil gjerne klatre videre. 8. plass av nesten 60 løpere i NM er hun fornøyd med. Foto: Mette Bugge

Må ikke legge press

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som trolig tok NM-medalje nummer 35, synes det er flere unge jenter som begynner å vise lovende takter.

– Ta for eksempel Julie Myhre. Hun er en tøffing. Hun viser både holdninger, potensial og fysikk til å ta nivået. Vi må ikke legge for mye press på dem som etter hvert kommer opp og viser antydning. De må få gå den trappen det er.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var der hun skal være, på pressekonferanse etter løpet. Hun holder unna, men ser unge på vei opp. Foto: Mette Bugge

Fortsatt bredere på herresiden

Trener Geir Endre Rogn sier at bredden på herresiden er klart større enn på kvinnesiden, men at det begynner å komme noen utfordrere til Johaug & co. både på sprint og distanse.

Han mener det gjøres mye mer, men sier likevel:

– Når det er helger der ikke alle eliteløperne skal gå verdenscup, er det ikke så mange andre som står og banker på, det er ikke så stor kamp om plassene. De som har fått prøve seg, har gjort det relativt bra.

Publisert: Publisert: 30. januar 2020 20:11

