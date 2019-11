Aleksandr Bolsjunov under Toppidrettsveka i august. Ole Martin Wold / NTB scanpix.

Klæbos erkerival regjerte i finsk langrennsåpning

Johannes Høsflot Klæbos russiske rival Aleksandr Bolsjunov vant fredagens klassisksprint i den finske langrennsåpningen i Muonio.

Bolsjunov var best i prologen, best i kvartfinalen, nest best i semifinalen og best i finalen. Russland hadde samtlige seks løpere i finalen for menn, og bak Bolsjunov fulgte mer umeritterte løpere Alexander Terentev og Sergej Ardasjev.

De tre neste var Ilja Semikov, Andrej Sobakarev og Anton Timasjov.

Beste norske ble Torgeir Hovland som endte på 3.-plass i sitt semifinaleheat.

I kvinneklassen vant Russlands Natalia Neprjajeva overlegen. Hun var hele 1,72 sekunder foran Finlands egen Anne Kyllönen i finalen. Sistnevnte har vært rapportert i god form gjennom sommeren og høsten og kan være på vei tilbake mot toppen etter et par svake sesonger.

Finlands Tiia Olkkonen ble nummer tre. Silje Theodorsen ble beste norske på 5.-plass i finalen.

Lørdag er det fem og ti kilometer klassisk i Muonio. Søndag er det ti og 15 kilometer fri teknikk på programmet.