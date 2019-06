Lokal håndballprofil vil avslutte karrieren med gull: – Det kan ikke bli særlig større

Den tidligere landslagsmålvakten har tidligere voktet målet for både Kolding og Aalborg og tatt DM-gullet med begge klubbene. Torsdag kveld kan han gjøre det samme med GOG.

Laget fra Fyn vant det første møtet i DM-finalen over Aalborg. Nå kan de løfte trofeet hvis kampen ender med seier eller uavgjort.

Dermed har Ole Erevik muligheten for et perfekt punktum for sin lange karriere.

Det største

– Det kan ikke bli særlig større. Når man spiller i Danmark er DM-gullet det absolutt største. Det vil være et fabelaktig punktum, sier han.

Erevik starter sin håndballkarriere i Stavanger i 2000. Målvakten har også vært innom Spania, Tyskland og Frankrike, men det er i Danmark han har stått mest.

Hele ni sesonger er det blitt – tre for Kolding, fire for Aalborg og to for GOG.

– Jeg har vært heldig å få vært med på en reise i tre av de kanskje fire-fem største klubbene i Danmark. I hvert fall i de to klubbene med størst tradisjoner – Kolding og GOG. Det er jeg veldig glad og stolt over, sier Erevik.

FÅTT MED DEG DENNE? Reagerer på Håndballforbundets PR-kjøp: – Viser manglende respekt for hva vi på grasrota står i

– Dessuten var tiden i Aalborg den viktigste for meg, ikke bare sportslig, men også privat, sier Erevik.

Det var der han giftet seg og fikk sitt første barn. Derfor er han samtidig glad for at det er nettopp mot Aalborg han møter i trolig sin siste kamp. Han spiller sin femte DM-finale.

– En kjempeberikelse

– Det kunne nesten ikke blitt bedre. Jeg tar gjerne et gull med hvert av de danske klubbene jeg har spilt for. Det vil være flott, deilig og stort å avslutte karrieren med, sier målvakten med de etter hvert lett gjenkjennelige brillene.

Erevik har også fått med seg 182 landskamper for Norge. Han avsluttet landslagskarrieren i 2017 med VM-sølv.

Han pådro seg en akutt netthinneløsning i 2016 og etter det han har benyttet beskyttelsesbriller.

På det unge GOG-laget har han vært en viktig brikke med sin store erfaring.

– Jeg kan nok ikke løpe fra at jeg er den eldste på laget. Jeg forsøker hele tiden å bidra med det jeg kan, også utenfor banen hvor de unge spillerne kan komme og snakke med meg om hvordan det er å være i pressede situasjoner.

Også GOG-trener Nicolej Krickau har hatt stor glede av sin erfarne målvakt. De to kom til GOG på samme tid.

– Ole har vært sammen med meg i de to årene jeg har vært her. Det har vært en kjempeberikelse. Jeg var ny på toppnivå og der har Ole vært til stor hjelp i forhold til å bringe balanse i laget.

– Han er virkelig god til å takle presset når det virkelig koker. Han er flink til å lette på stemningen. Samtidig er han god til å stille krav når det trengs. Balanse er kanskje det beste ordet jeg kan bruke om Erervik, sier treneren.

Finalekampen mellom GOG og Aalborg starter 20.30. Vinner Aalborg må det spilles en avgjørende kamp.