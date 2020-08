Satte europarekord. Men NRK-profil mener én ting kunne gjort at Jakob Ingebrigtsen løp enda fortere

– Jeg tror fortsatt vi bare er i begynnelsen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jakob Ingebrigtsen med beviset for at han er den raskeste europeeren noensinne. Foto: MATTHIAS HANGST / NTB scanpix

Jakob Ingebrigtsen ble første nordmann til å løpe under 3.30 på 1500 meter da han løp inn til tiden 3.28,68 under Diamond League-stevnet i Monaco.

– Det er helt sykt. Man vet ikke hva man skal forvente, siden det er første 1500 i år. Men siden Doha (fjorårets VM) har jeg ikke stått over en eneste økt og trent ekstremt bra, sa han til NRK etter løpet.

Tiden var også god nok til å bli beste europeer på distansen noensinne.

– Jeg skulle ønske det ble flere løp i løpet av sesongen, men nå fikk vi én sjanse, og da måtte vi benytte oss av den. Da er det ekstremt deilig å løpe så fort, sier den nye europarekordholderen.

Storebror Filip Ingebrigtsen løp inn til 4.-plass med tiden 3.30,35. Regjerende verdensmester Timothy Cheruiyot fra Kenya var favoritt og vant.

Jann Post, Vebjørn Rodal og Karen-Marie Ellefsen på jobb for NRK. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Nærmer seg legendarisk rekord

Det betyr at bare sju personer har løpt fortere enn Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter – noensinne. På listen over ham er legender som Noureddine Morcelli (Algerie) og Hicham El Guerrouj (Marokko), som dominerte distansen på 90-tallet. Verdensrekorden til marokkaneren på 3,26 ble satt i 1998, en av de eldste løpsrekordene i friidrett.

– Kan Jakob Ingebrigtsen true verdensrekorden?

– Ja, det er klart han kan det, sier Jann Post, som kommenterte fredagens løp for NRK, og utdyper:

– I løpet i går tauet han på Filip. Hvis de to hadde byttet om på posisjonen, kunne han tjent noen tideler per runde, og da er han fort nede på 3,27-tallet. Han pleier å bli litt bedre når han har et par konkurranser i beina. Det er ingenting som tyder på at det er toppnivå for ham.

– Det er jo faktisk ikke så langt ned til 3.26. Jeg trenger nok et par år, sier hovedpersonen selv til TV 2 om rekordtiden.

– Jeg har brukt noen år på å komme ned til 3.28. Og det er et enormt jafs jeg tar i dag. Det begynner å bli tynt i rekkene med folk som har løpt under 3.30. Og det å ta et sånt jafs som jeg gjorde i dag fra 3.30 er et ganske langt steg. Og steget er enda lengre fra 3.28 til 3.26, fortsetter han.

Post tror for øvrig at fredagens seierherre Cheruiyot er god for å ta verdensrekorden. Kenyaneren vant overbevisende og på en god tid (3,28,45) etter en rotete gjennomføring.

Timothy Cheruiyot vant foran Jakob Ingebrigtsen. Foto: Matthias Hangst / Pool Getty

Best blant brødrene

– Hvordan er Jakob Ingebrigtsens løp i Monaco sammenlignet med det andre norske løpere har prestert?

– Prestasjonen er en av de aller største av utholdenhetsutøvere. Det er vanskelig å rangere blant navn som Vebjørn Rodal, Ingrid Kristiansen, Grete Waitz og Sondre Nordstad Moen. Det at han er 19 år gjør at det blir så ekstremt. Jeg hadde aldri trodd vi skulle oppleve det, og det er vanskelig å fatte. Jeg tror fortsatt vi bare er i begynnelsen.

Fra å være læregutten bak brødrene Henrik og Filip, har Jakob de siste årene blitt den største stjerna i søskenflokken. Men Jann Post tror på gode løp fra storebrødrene i framtiden.

– Filip løp et av sine aller beste løp, men det havnet litt i skyggen. Han har hatt en trøblete vår og sommer, men løper likevel på 3,30-tallet. Og han har tross alt en VM-medalje (bronse fra (2017). Jeg tror det skal mye til for å se Henrik på det nivået på 1500 meter, men han har et ekstremt hode og kan bite fra seg på 5000 og 10.000 meter.

Skadet Henrik

Jakob har norsk rekord på 5000 meter, og NRK-kommentatoren tror han har gode muligheter til å hevde seg på lange distanser.

– Det er vanskelig å si hvilken distanse han kommer til å bli best på. Han har allerede et kjempenivå på 1500 meter, og jeg håper han løper en god 3000 eller 5000 meter i år også. Han har tempoet som man må ha for å vinne på lengre distanser.

Henrik Ingebrigtsen stilte til start på 5000 meter med håp om å løpe ned mot sin personlige rekord på 13:15.38, som han satte i nederlandske Heusden i fjor, men måtte bryte underveis.

– Han fikk en kjenning under foten i morges. Han fikk behandling og prøvde å løpe, men kjente det underveis. Nå blir det ny behandling, sa far og trener Gjert til friidrett.no like etter løpet.

Per Svela, også han en del av Team Ingebrigtsen, løp inn til 8.-plass på 5000 meter med tiden 13.23,97, som er personlig rekord.