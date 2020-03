Norsk fotball åpner for permitteringer av spillere og trenere: – Sjokkerende løsning

Fotball-Norge avholdt krisemøte tirsdag.

På bakgrunn av et møte om mellom spillerorganisasjonen Niso, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, Divisjonsforeningen og Norges Fotballforbund, har partene sendt ut en felles pressemelding.

Tema for møtet var unntakstilstanden i norsk fotball i sammenheng med utbruddet av koronaviruset.

«Partene er enige om at det foreligger permitteringsgrunnlag med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs frem til 26. mars med mulighet for forlengelse.

Enighet omkring permitteringsgrunnlag er direkte knyttet opp mot Helsedirektoratets vedtak som forhindrer arbeidsgiver å sysselsette sine ansatte spillere på en hensiktsmessig måte. Dette må følgelig vurderes fortløpende.

Partene er i den forbindelse enige om følgende:

1. At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag.

2. Det oppfordres til å vise særlig hensyn til spillere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet og såfremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse spillerne.

3. At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder spillere av betydelig verdi for klubben – i vurderingen av hvilke spillere som.»

Rystet over avtalen

En av dem som er sterk kritisk til utfallet av dagens møte er Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson.

– Det er en sjokkerende løsning. De spillerne som nå blir permitterte kan nesten bare rive avtalene sine i stykker. De lever på lånt tid i klubben uansett, er Jonssons knallharde dom når han uttaler seg til egen kanal.

Han stusser speielt på at Niso har stilt seg solidarisk bak en slik avtale.

– Klubbene kommer til å permittere spillere som er uten salgsverdi. Mange ganger er det klubbspillere. Det kan bli store forskjeller internt i laget, og det må da bare skape splid, mener han.

Fotball-Norge står samlet om at permitteringen av spillere og trenere må til. Men noen slipper.

I en kommentar svarer Niso-leder Joachim Walltin dette:

– Det må han gjerne mene, men det står alltid fremst i panna vår at vi skal ta vare på spillerne først.

Det er opp til hver enkelt klubb hva de vil gjøre, men nå er alle enige om retningslinjene for permitteringsvarsel.

– Da skal vi skåne de som har lite lønn og tjener under 75.000 kroner i året, sier Cato Haug.

Han er styreleder i Norsk Toppfotball på herresiden, og har hele tirsdag vært opptatt av at partene skulle bli enige.

For det er mange som er involvert. Bare på herresiden er det 32 klubber med et snitt på 25 spillere i hvert A-lag, som må finne ut av hva de skal gjøre.

– Dette er en unntakstilstand, og vi er i alle fall enige om at vi er enige, sier han.

For det er grunnlag for å gi permitteringen i den koronatiden verden er inne i.

– Men vi har vært veldig opptatt av at de som tjener minst ikke skal lide, legger Haug til.

Han opplyser at det på herresiden er et snitt på 600.000 kroner i lønn, men at det kan variere fra to millioner til 50.000 kroner.

– Det viktige nå er at klubbene går gjennom hva de vil gjøre hos seg. Dette gjelder mange spillere, for på Kvinnesiden er det Toppfotballklubbene og 1.-divisjon, ved siden av Post Nord, som er 2.-divisjon.

Maner til solidaritet

For alle som har vært involvert i å finne overordnede, viktige prinsipper, er det de lavtlønnede og utlendingene som er hovedfokus.

– De utlendingene som ikke har rett på dagpenger må klubbene også ta vare på, sier Haug.

Han fortsetter:: – Det partene nå snakker om er verdiene i en klubb, som ligger i spillerstallen. Blir du permittert, er du fristilt etter 14 dager. For oss vil det være kritisk hvis spillere velger å gå til som eksempel utenlandske klubber.

– Heldigvis er Niso og vi klubbene enige om at det må spilles på lojalitet og solidaritet. Denne saken blir også sett på av Uefa, og det kan komme et nytt regelverk. Den situasjonen vi er oppe i er jo en force majeure.

Det var på mandag at klubbene kom sammen i et møte. I dagene fremover vil også mye skje med hensyn til hvem som får varsel.

Kan ramme 800 trenere

For klubbene er det mulig å beholde nøkkelpersonell, men Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening vet at mange trenere vil få akkurat det samme permisjonsvarselet som spillerne og administrasjon.

Det står i retningslinjene at en klubb kan legge vekt på å beholde trenere av betydelig verdi for klubben, men også her må det bli en vurdering.

Det Moen er opptatt av, som de andre partene, er at det forutsetter at klubben har gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger av de enkelte trenerne.

Norsk Fotballtrenerforening er ikke en fagforening og kan følgelig ikke inngå avtale på vegne av foreningens medlemmer.

– Vi tror at det er opp mot 800 trenere som har dette som hovedbeskjeftigelse. Et stort flertall er knyttet til toppfotball. Mange er dessuten ansatt i forbund og kretser. Og så kommer det en del private aktører i denne bransjen.

Moen forteller at permitteringer er et virkemiddel som veldig sjelden blir brukt. Når dette drastiske skrittet benyttes nå, er det for å sikre arbeidsplassene. At spillere, trenere og andre i klubben har en arbeidsplass å gå tilbake til.

– Toppfotballen er en stor bransje, inntektene strupes og derfor er man sårbar.

I mange av toppklubbene her i landet utgjør lønnskostnader mellom 50 og 70 prosent. Nå svikter inntektene, i og med at det ikke er aktivitet og kamper. Inntektene kommer fra publikum, arrangementer, samarbeidspartnere og sponsorer.

– Det som også er usikkert er TV-rettigheter. Hvis det ikke går kamper på TV, er det ikke sikkert at de som sitter på rettighetene vil betale, sier Moen.

Det er flere ting å ta tak i, og det jobbes mye i alle klubbene for å løse den situasjonen alle er kommet i.