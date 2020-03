Lihaug tok VM-tittel på hjemmebane: – Har vært drømmen siden jeg begynte

Tim-Robin Lihaug (27) ble lørdag WBF-verdensmester i lett tungvektsboksing, da han slo Vartan Avetisyan (30) i Grieghallen.

Tim-Robin Lihaug ble lørdag verdensmester på hjemmebane i Grieghallen. Foto: Jannica Luoto

Tim-Robin Lihaug – Vartan Avetisyan 116–112, 117–111, 117–111

GRIEGHALLEN: Bokseren var på forhånd krystallklar: Enten skulle han bli WBF-verdensmester, eller så skulle han legge opp.

Ganske nøyaktig ett år etter at han ble WBO-europamester i Sotra Arena, hadde Tim-Robin Lihaug tatt med seg boksesirkuset inn i kulturens høyborg i Bergen.

27-åringen trengte alle tolv rundene, men da gongongen lød for siste gang var samtlige dommere enige om at Lihaug hadde vært best.

Dermed kunne han strekke armene i været, motta hyllesten fra de 500–600 tilskuerne og så bli overrakt VM-beltet fra WBF-president Howard Goldberg.

– Å vinne en VM-tittel har vært drømmen siden jeg begynte å bokse, forteller Lihaug i garderoben etter kampen.

Han sitter godt tilbakelent i en mørk skinnsofa, mens tittelbeltet ligger fint dandert på et bord midt i rommet.

– Det har vært drømmen siden den andre boksetreningen min. Etter den første treningen tenkte jeg at jeg skulle gi meg, utdyper han.

Sotrastrilen var best i lørdagens batalje. Foto: Jannica Luoto

Sendt i kanvasen tidlig

Lihaugs rekkevidde ga ham tidlig fordeler mot den 13–14 centimeter lavere armeneren, og allerede i første runde så Avetisyan litt ustø ut.

Hjemmefavoritten gikk offensivt ut og fikk inn flere småtreffere, men åpnet tidvis opp for enkle motslag.

I fjerde runde gikk armeneren i kanvasen, etter en treffsikker serie fra Lihaug. Han kom seg på bena igjen, men var tydelig rystet av hjemmehåpets slagkraft.

Lihaug fortsatte å få inn treffere, men lot også Avetisyan få kjenne litt ansiktshud mot hanskene.

Begge holdt seg på bena de neste rundene, men Lihaug traff med flere tunge slag. Han fortsatte å kjøre på helt til gongongen ringte etter tiende og siste runde.

Da dommerne hadde summert opp, var alle enige om at Lihaug var ny verdensmester på poengene 116–112, 117–111, 117–111.

Fakta Tim-Robin Lihaug (27) Født: 17. september 1992 Idrett: Boksing. Meritter: Ble i 2019 europamester i lett tungvekt for WBO og interkontinentalmester fra IBO i Sotra Arena. Ble lørdag kveld verdensmester i lett tungvekt for WBF i Grieghallen. Har vunnet 20 av sine 24 proffkamper, ti av dem på knockout.

World Boxing Federation (WBF) er langt fra det største bokseforbundet, men tittelen er likevel en real godbit på Lihaugs CV.

Emil Markic fra Kroatia tok beltet i 2018, men ønsket ikke å forsvare det. Derfor bestemte forbundet at Lihaug og Avetisyan skulle få gjøre opp om tittelen.

Hjemmefavoritten gikk offensivt ut mot Avetisyan (t. v.). Foto: Jannica Luoto

To norske oppvarmingsseire

Før tittelkampen ble tre landsmenn av Lihaug sendt ut i ringen for å varme opp publikum.

I første kamp tapte den tidligere MMA-utøveren Aron Jahnsen (39) boksedebuten på poeng mot albanske Henri Ademaj etter fire runder mellomvektsboksing.

Bedre gikk det for Anders Eggan (22). Etter seks runder supermellomvekt var samtlige dommere enige om at trønderen hadde slått slovaken Michal Gazdik (36) på poeng.

Også Simen Nysæter (29) kunne etter seks runder cruiservekt heve armen i været og motta publikums seiershyllest. Da hadde han slått kroaten Petar Mrvalj (27) på poeng hos alle dommerne.

PS: Med under 1000 tilskuere samt nummererte seter, slapp boksekampen unna Bergen kommunes nye koronarestriksjoner for arrangementer i kommunen.