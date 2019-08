Supporterne til D.C. Olimpia og Motagua hadde allerede barket sammen da det ble offentliggjort at kampen ikke skulle spilles. Årsaken var at Motaguas bluss ble angrepet av steinkastende Olimpia-supportere.

Ifølge politiet ble tre Motagua-spillere skadet i bussangrepet. Da angrepet ble kjent, fortsatte urolighetene, og flere stormet banen.

– Tre personer er døde, og syv personer ble skutt og knivstukket. En av dem er en gutt. Tre personer er alvorlig skadet, sier en talsperson på sykehuset til Reuters.

BBC oppgir at antall skadene nå skal være ti. Blant de er tidligere Celtic-spiller Emilio Izaguirre. Han har publisert et bilde i sosiale medier, der han har det ene øyet dekket med en lapp. Nå spiller han for Montagua.

Ifølge BBC skal fotballspilleren ha blitt skadet da det ble kastet stein mot spillerbussen.

Politiet pågrep senere en person med to våpen i nærheten av nasjonalarenaen i hovedstaden Tegucigalpa, der kampen skulle spilles.

Kampen mellom D.C. Olimpia og Motagua er det største rivaloppgjøret i Honduras. Det nasjonale fotballforbund fordømmer hendelsene.