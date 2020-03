Langløpsstjernen melder seg til å jobbe på UNN

Andreas Nygaard (29) setter skikarrieren på vent for å hjelpe til i kampen mot koronaviruset. Han oppfordrer alle som kan til å gjøre det samme.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

HJEMME: Inntil kommende mandag er Andreas Nygaard i karantene. Foto: Privat

Nygaard har inntil i fjor kombinert satsingen på ski som langløper med legestudiet på Universitetet i Tromsø. Etter at han vant Ski Classics-konkurransene sammenlagt for ett år siden valgte han å ta ett års permisjon for å satse på heltid for privatlaget Team Ragde.

Det ga fortsatt gode resultater. Så gode at han har forsvart tittelen som sammenlagtvinner i vinter, riktignok med en liten bismak.

For etter at koronaviruset begynte å spre seg i Europa, ble de siste tre rennene avlyst, med Nygaard som nummer én på lista.

– Det er ikke måten man ønsker å vinne på, men samtidig har vi gått over to tredjedeler av sesongen. Jeg er først og fremst deppa for at man ikke får gå de gjenstående rennene, sier Nygaard til iTromsø om Birkebeineren, Reistadløpet og Levi.

Les også Brann-treneren melder seg frivillig som sykepleier

Les også Zlatan startet innsamlingsaksjon med å donere millionbeløp: – Sammen kan vi hjelpe

– Noe meningsfylt

Nygaard var sammen med samboer Anna-Elisabeth Liljedal på Gran Canaria inntil mandag for en drøy uke siden. Det gjorde at de begge havnet i karantene hjemme i Norge.

Men legestudenten Nygaard har planen klar for hva som skal skje når han til uka er ute av karantenen.

– Jeg så at de søkte etter folk på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), så jeg kommer til å melde meg der, hvis de har behov, sier 29-åringen.

Universitetssykehuset i Tromsø meldte i helga at de trengte hjelp fra både studenter og andre som har mulighet til å bidra.

– Det er noe meningsfylt, annet enn å være hjemme, sier Nygaard, som den siste uka har trappet ned treningen etter beskjeden om at sesongen er over.

– Jeg har lagt på meg fem kilo, bakt og støvsugd. For en stund siden kjøpte vi et vaffeljern, og jeg har virkelig fått dilla både på vafler og brownies. Den sunne versjonen da, presiserer Nygaard til iTromsø.

Les også Nygaard vant renn i Ski Classics: – Følte meg som en million dollar

Les også Nygaard oppgitt over arrangørene: – Jeg reiser ikke for å gå løp runde på runde på et jorde

Spår lang tid før ting normaliserer seg

Som med alle andre idrettsutøvere og samfunnet forøvrig, vet Nygaard enda ikke hva som venter i framtiden.

Normalt sett starter oppkjøringen i april for skiløperne.

– Nå får vi bare se hva som skjer, og man får jo heller ikke reist ut av landet. Jeg kommer til å prøve å holde meg i form fremover, og vi har jo mye snø i Tromsø. Når det gjelder konkurranser blir jeg ikke overrasket om det både blir august og september før noen kan ta på seg et startnummer.

Nygaard har kontrakt med laget sitt i en sesong til, og har gjennom å vinne flere enkeltrenn og sammenlagtseieren fått til brød på skiva i tiden framover.

– Jeg klarer meg økonomisk, sier Nygaard.

Ski Classics-ledelsen har varslet en galla den 20. september der skiprofilen skal premieres.