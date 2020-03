Vil stanse all idrett i Italia

Den olympiske komiteen i Italia ber statsministeren om å fatte vedtak.

Publisert Oppdatert nå nettopp

Kampen mellom Juventus og Italia søndag ble spilt for tomme tribuner. Nå blir det snakk om å stoppe alle idrettsarrangementer i Italia. Da skal det heller ikke spilles kamper for tomme tribuner. Foto: Marco Alpozzi / LaPresse

Saken oppdateres.

Det var i et møte mandag at Den italienske olympiske komiteen slo fast at alle sport i Italia blir stoppet frem til og med 3. april. Samtidig kan det ikke iverksettes før statlige myndigheter har sagt sitt. Det gjør de trolig ikke før tirsdag.

– Dette er en beslutning vi aldri har sett tidligere, heter det i pressemeldingen fra Den italienske olympiske komiteen.

En rekke fotballkamper har allerede vært spilt for tomme tribuner, og fra før eksisterte det et vedtak om at alle større arrangement skulle gå for lukkede dører, altså uten tilskuere. Verdenscupavslutningen i alpint i Cortina om knappe to uker er også avlyst.

Nå går det mot at all idrett i hele landet blir stoppet. Men for at det skal skje må det komme et dekret fra de øverste myndigheter. Den olympiske komiteen kan ikke på selvstendig grunnlag fatte en slik beslutning.

Samtidig er det forventet at italienske mydnigheter trolig kommer til å følge oppfordringen.

Selv om det blir full stopp i italiensk fotball, kan ikke italienske myndigheter stoppe kamper i Champions League og Europa League. Det ligger utenfor italienske myndigheters jurisdiksjon.

Frankrike har også bestemt seg for at kamper i den øverste divisjonen i landet skal spilles for tomme tribuner. Også Champions League-kampen mellom PSG og Borussia Dortmund kommende onsdag blir spilt for tomme tribuner.