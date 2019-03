LSK vil hevne ydmykelsen i Barcelona: – Vi har absolutt ikke gitt opp

Tenk deg at du har gledet deg til en fotballkamp i flere måneder. Advent og julehøytid ble brukt til å trene hardere enn noen tidligere desember. «Barcelona i kvartfinalen i Champions League». Bare tanken drev deg gjennom tøffe intervaller, dype knebøy og intense fotballøkter i mørke vintermåneder.

Paal Audestad

Så reiser du til Spania, og når kampen endelig blåses i gang, blir du fullstendig rundspilt. Etter tre minutter kommer det første baklengsmålet. Laget, som til daglig er de ballsikre og kreative, sliter med å få til to-tre pasninger etter hverandre før den intense motstanderen har vunnet ballen tilbake.

– Det vanskelig å komme seg igjen når du blir herjet med slik. Det påvirker mentalt, sier Solveig Gulbrandsen.

TV 2-eksperten med 184 landskamper på CV-en, snakker om det røffe møtet LSK Kvinner fikk med den spanske storklubben. «Følelsen av ydmykelse har sittet i sjela siden onsdag kveld», var ordene klubben selv brukte for å beskrive 0–3-tapet.

Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

Fra 1–3 til 4–3

Kanskje var det den katalanske leksjonen som førte til at Kolbotn plutselig ledet 3–1 over LSK da helgens norske seriepremiere bikket 70 minutter sist lørdag. En blytung LSK-uke så ut til å bli enda verre. De skulle slå fra seg i Europa, nå ble Norges beste filleristet i egen hall.

I fotball kan imidlertid fryktelig mye skje på et drøyt kvarter. Mot Kolbotn kriget Guro Reiten inn reduseringen, Emilie Haavi hamret inn utligningen, og like før full tid var det en hoppende Reiten som feiret fullført snuoperasjon.

– LSK kan score mange mål på kort tid. Det viste de i helgen, og de viste det mot Røa i fjor, sier Gulbrandsen.

Da lå LSK under 0–3 i cupsemifinalen, men tok seg likevel til finalen.

Spørsmålet er om det samme kan skje mot Barcelona på Åråsen onsdag kveld. Finnes det fortsatt et Champions League-håp, også etter ydmykelsen i Syden?

Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

Vinneroppskriften: Kontringer og dødballer

– Vi har absolutt ikke gitt opp, forsikrer trener Hege Riise.

Hun er naturligvis klar over at romerikingene står foran en formidabel oppgave i Champions League-returmøtet, men lar det skinne gjennom at «Birdsa» har fryktelig lyst til å prøve. Seieren over Kolbotn ga kjærkommen selvtillit, for plutselig var laget til å kjenne igjen.

Fakta: Kvartfinalene i Champions League Alle kampene spilles onsdag 27. mars: Kl. 18.15 på VGTV: Wolfsburg-Lyon (1–2 etter første kamp) Caroline Graham Hansen og Kristine Minde spiller for Wolfsburg, mens Ada Stolsmo Hegerberg spiller for Lyon. Kl. 18.30 på TV 2 Zebra: LSK Kvinner-Barcelona (0–3 etter første kamp) Kl. 19.00: Paris Saint-Germain-Chelsea (0–2 etter første kamp) Maren Mjelde og Maria Thorisdottir spiller for Chelsea, mens Andrine Stolsmo Hegerberg spiller for PSG. Kl. 19.30: Bayern München-Slavia Praha (1–1 etter første kamp)

Nå bruker Riise treningstiden til å få overgangene til å sitte. Det gjorde de ikke på bortebane, men det er der mulighetene ligger mot et spansk lag som liker å sende mange kvinner fremover.

– Vi vet at det blir tøft fysisk, og det blir tøft mentalt. Vi må stå imot, samtidig som vi må være veldig gode i kontringsspillet og på dødballer, sier Riise.

Paal Audestad

«Arrogant pasningssikre» er beskrivelsen hun gir motstanderen. På det området er Barcelona det beste laget hun har møtt. Treffsikkerheten, rotasjonen og posisjonsskiftene gjorde dem vanskelige å stoppe.

Riise er forberedt på et kampbilde som ligner det i første kamp, men håper elevene er bedre med ballen denne gangen og klarer å utnytte sjansene som byr seg.

– Så er det sånn at de kommer her med en 3–0-ledelse. Det kan være at de er passe fornøyd og slipper seg litt ned. Da må vi gripe muligheten, sier Riise.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Den skremmende nivåforskjellen

Sist uke lot Solveig Gulbrandsen seg imponere at laget som er nummer to i den spanske serien.

– Samtidig er det skremmende å se hvor stor forskjellen var på lagene. Det er også skremmene med tanke på sommerens VM, sier hun.

Tre av LSK-spillerne er trolig med i landslagssjef Martin Sjögrens foretrukne førsteellever (Reiten, Ingrid Moe Wold og Ingrid Syrstad Engen).

Fakta: LSK Kvinner Stiftet: 10. oktober 1989 som Setskog/Høland. Skiftet i 2001 navn til Team Strømmen. I desember 2009 endret klubben navn til LSK Kvinner. Trener: Hege Riise Vant Toppserien i 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Vant cupen i 2014, 2015, 2016 og 2018. Aktuell: Spiller andre kvartfinalekamp i Champions League mot Barcelona onsdag. Tapte første kamp 0–3.

Det norske målet er VM-medalje. I 23-kvinnerstroppen vil trolig mer enn en tredjedel være LSK-spillere. Nå håper Gulbrandsen på en helt annen prestasjon onsdag, og at spillerne vil bevise at klasseforskjellen ikke er så stor som kampen i sist uke ga inntrykk av.

Før den skrev Aftenposten om grepene Riise og resten av støtteapparatet tok etter at laget ble sendt ut av Manchester City i forrige Champions League-sesong. Det engelske laget vant 5–0 på Åråsen for 16 måneder siden.

Det førte til et målrettet arbeid med å forberede den fysiske formen betraktelig.

– Vi er ikke i tvil om at den jobben vi har lagt ned har gitt fremgang. Nå møtte vi et lag som er i en helt annen liga enn vi har gjort før. Vi har aldri møtt noen som er så pasningssikre. Det blir feil å sammenligne, for Barcelona og City har helt forskjellige spillestiler, sier Riise.

Når returmøtet spilles på Åråsen klokken 18.30 onsdag, håper hun at spillerne klarer å håndtere den spanske varianten på en helt annen måte enn forrige uke.