Drammen lekte seg videre i europacupen

Drammen er klare for 3. runde i Challenge Cup i håndball etter å ha slått Mahsul fra Aserbajdsjan 74–38 over to kamper.

NTB

For mindre enn 50 minutter siden

Lørdag vant Kristian Kjellings lag 38–16. Søndag fulgte Drammen opp med en kontrollert 36-22-seier. Dermed vant de totalt med 36 mål etter to kamper i Drammenshallen og klare for neste runde.

Ola Hoftun Lillelien hadde nok en god kamp. Lørdag scoret han åtte ganger, søndag ble han mestscorende med hele 13 mål.

Halden kommer inn i neste runde i turneringen. Skulle de norske lagene ta seg videre derfra, venter åttendedelsfinale.

ØIF Arendal sikret søndag et flott utgangspunkt da de vant sin første kamp i EHF-cupens 2. kvalifiseringsrunde 30–25 borte mot islandske Hafnarfjörður. Returoppgjøret spilles lørdag.

Det er ytterligere en kvalifiseringsrunde i EHF-cupen før gruppespillet.