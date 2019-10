DOHA: – Do you want to see a six meters hopp?

10.155 tilskuere på Olympiastadion i Stockholm brølte et rungende ja som svar. Det var under Sverige og Finlands tradisjonelle landskamp i friidrett i august. Den som gjerne kalles finnkampen i Sverige.

Armand Duplantis leverte varene. Hoppet 6 meter rett til værs.

Mondo vil erobre verden

De kaller ham bare Mondo. Han kaller seg selv Mondo. Det var farens (tidligere stavhopper Greg Duplantis) italienske kompis som ga Armand kallenavnet.

Nå kjenner alle ham som Mondo, italiensk for «verden». Nå vil han bli Campione del Mondo – verdensmester.

Fakta: Armand Duplantis Født: 10. november 1999 (19 år) Fra: Lafayette i staten Louisiana i USA Bor: Baton Rouge, Louisiana Svensk forbindelse: Svensk mor, amerikansk far. Dobbelt statsborgerskap. Valgte å konkurrere for morens hjemland. Klubb: Uppsala IF Meritter: Gull fra EM i 2018, gull fra U20 og U18-VM. Personlig rekord: 6,05 Årsbeste: 6,00 Har løpt 100 meter på 10,69 og hoppet 7,15 i lengde

Han er svensken som aldri har bodd i Sverige. En lang stang, et tilløp, bøy på stangen, strekk i kroppen, smyg over listen som blir liggende der rundt 6 meter over bakken, og, vips, så kan Armand Duplantis være svensk gullvinner i VM i friidrett.

– Du kan ikke forklare det. Hvorfor du elsker denne sporten så mye. Du bare elsker den, sa han i et intervju som ble gjort i forbindelse med avslutningen av Diamond League i Zürich.

Han har svensk rekord i stavhopp på 6,05. Han vant EM i fjor i Berlin. Han er stor stjerne i Sverige, i Lafayette og litt kjendis i resten av USA. Bare 19 år gammel. På en måte er han svenskenes Jakob Ingebrigtsen.

Det er ikke tilfeldig at Mondo er i ferd med å erobre verden. Hans far, Greg Duplantis, var selv en anstendig stavhopper. Men han var ikke mer enn anstendig.

Stavhopp i hagen

Men drømmen om å bruke en stav til å fly enda høyere, den beholdt Greg. Han ville gjerne at ungene skulle få ta del i sporten som han var så glad i.

Greg bygde stavhoppgrop i bakhagen hjemme.

Mondo ble dermed født til å fly. Faren hoppet, brødrene hoppet med stav i bakgården. Alle hoppet.

– For meg var det bare normalt.

Armand begynte tidlig å trene. Han var stavhopper allerede før han begynte på skolen. Som fireåring var han allerede i stand til å bruke en stav til å hoppe over en list. Som syvåring hadde han verdensrekorden for syvåringer.

Eldstebroren Andreas drev også på. Det gjorde Antoine også. Andreas har ikke hatt samme suksess, mens broren Antoine er i ferd med å få et lite gjennombrudd i profesjonell baseball. Lillesøster Johanna (16) er på vei til å bli en god stavhopper.

Slik kom Sverige inn

Det er ikke bare på farssiden at Mondo har genetikken i orden. Moren Helena Hedlund fra Avesta i Sverige var en alminnelig god syvkjemper og volleyballspiller.

Hun fikk et stipend på Louisiand State University, hvor Greg Duplantis også var student og med på friidrettslaget. Det ble match, familie og sportslig suksess for ungene.

– Han var født til stavhopping. Samtidig er han heldig som har en kropp som passer. Han var klar på det allerede som syvåring. Dette mestret han. Dette var enkelt for ham, sier pappa Greg Duplantis om sønnens barndom i stavhoppgropen bak huset.

Forlot amatørenes rekker

Med suksessen begynner virkelig pengene å rulle inn på kontoen til 19-åringen fra Lafayette i Louisiana.

Men Armand Duplantis har ofret relativt store inntekter det siste året for å kunne fullføre sesongen på Louisiana State Universitys collegelag. Han ønsket å delta på og støtte sitt amerikanske collegelag.

Dermed måtte han konkurrere som amatør. Ingen prispenger og ingen sponsorpenger er lovlig å ta imot.

På samme måte som den norske golfsensasjonen Viktor Hovland heller ikke kunne ta imot prispenger for sin 12.-plass i US Open mens han fortsatt var spiller på collegelaget til Oklahoma State University.

Amatørskapet de siste året kostet Mondo Duplantis i underkant av 1 million kroner i tapte inntekter.

Pengemaskin

Men nå er det litt mer som kommer inn på en studentslunken bankkonto. I juni signerte han avtale med sko- og klesleverandøren Puma. I juli vant han sin første Diamond League-seier som profesjonell.

Ifølge den svenske avisen Aftonbladet er han en av de utøverne i friidretten som tjener best. Kontrakten som Puma skrev med ham dagen etter collegefinalene i USA, skal være verdt 1 million dollar (rundt ni millioner kroner). Dermed er han en av de best betalte friidrettsutøverne i verden og ifølge sin agent, Daniel Wessfeldt, den best betalte svenske friidrettsutøveren noensinne.

Og det kan fort bli langt mer enn de millionene etter at han har svingt seg i Doha-kvelden tirsdag. Han hadde ikke problemer med å kvalifisere seg sist lørdag, til tross for at han gikk over 5,75 i siste forsøk. Han har verdens tredje beste resultat denne sesongen (6,00 meter) og mener at det fort blir gull.

– Jeg føler meg farlig, sa han etter kvalifiseringen i Doha.

PS: Norge hadde med én deltager i kvalifiseringen. Sondre Guttormsen er like gammel som Duplantis, men småskadet måtte han innse at det ikke ble finale på ham denne gangen.