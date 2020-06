Høiland med pinlig straffebom i Vikings ydmykelse i prestisjekampen

Tommy Høilands forsøk på å sette Vikings straffespark midt i mål gikk ikke etter planen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NTB

Brann - Viking 3–0

I en ellers tam 1. omgang var det en straffesituasjon etter 27 minutter mellom Vikings Even Østensen og Branns keeper Ali Ahamada som fanget oppmerksomheten.

Branns komoriske keeper kom på sedvanligvis vis ut i feltet ved et innlegg, i et forsøk på å bokse vekk ballen, men i stedet bokset han hodet til Østensen. Vikings angriper var først på ballen som gikk over mål, men dommer lot være å dømme straffespark.

– Det er 50/50, for jeg treffer ballen, sa Ahamada til Eurosport i pausen.

I stedet for straffe til Viking, var det Brann som stakk av med ledermålet og til slutt seieren. Sju minutter ut i 2. omgang ble Daouda Bamba spilt flott gjennom av Kristoffer Barmen, og alene med keeper vippet ivorianeren ballen elegant i mål.

Gilbert Koomson kunne legge på til 2-0 før Viking endelig fikk straffespark. Men en overlegen chip fra Tommy Høiland ble til en ny flause for Viking, ettersom Ahamada sto midt i mål og reddet sikkert.

Tommy Høilands forsøk på «panenka-straffe» gikk ikke etter planen. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

På overtid kunne Erlend Hustad fastsette resultatet til 3-0. Det målet gjør at Brann deler 2.-plassen med Molde. Sammen med serieleder Bodø/Glimt er de alene om å ha full pott etter to runder. Viking er ett av fem poengløse lag.

– Jeg har ventet på å score det første Eliteseriemålet, og da må det feires. Jeg burde ha feiret et par ganger til. Jeg skulle jo hatt tre, sa 23 år gamle Hustad til Eurosport etter kampen.

Les også Ekspertene har talt: Dette er Eliteseriens fineste og styggeste drakter

Brann-spillerne fikk mye å juble for i vestlandsderbyet mot Viking. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

Få sjanser i 1. omgang

Utenom situasjonen med Østensen og Ahamada var det kun én kvalifisert mulighet til hvert av lagene før pause. Før Østensen fikk en keeperhanske i hodet hadde han muligheten til å overliste Ahamada etter 20 minutter. Etter å ha tråklet seg fri langs 16-meteren ble skuddet for upresist.

Det ble heller ikke mulighet til å score på straffespark for Viking ettersom dommer valgte å la være å blåse etter duellen mellom Ahamada og Østensen. I stedet var det Brann som tok kommandoen i kampen.

Like etter straffesituasjonen ble Koomson spilt fri, men skuddet fra skrå vinkel ble reddet av Vikings keeper. Det var ikke det siste som skulle komme fra Koomson, men først var det Bambas tur til å score.

Mens det var jevnt før hvilen, var det Brann som var klart best i 2. omgang, spesielt etter at Bamba ga hjemmelaget ledelsen.

Les også Utvist målscorer ga dommer det glatte lag: – Ødelegger norsk fotball

Gilbert Koomson og Brann vant til slutt fortjent 3-0 over Viking søndag. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

God følelse

– Det er en god følelse å få det første målet, og da målet kom slet vi, så det kom til rett tid. Det føltes godt, sa Bamba om det viktige ledermålet.

Rett etter at Bamba nydelig lobbet inn ledelse for Brann, trillet ballen nok en gang mot mål bak Iven Austbø i Viking-målet. Viking spilte bort ballen, og Bamba prøvde seg med Austbø langt ute fra målet, men skuddet gikk via keeper og trillet for sakte til å gå i mål.

Mål ble det likevel da Gilbert Koomson fikk sjansen fem minutter senere. Ruben Kristiansen forserte på venstresiden. Med en flott pasning inn i feltet traff han Koomson, som avsluttet kontant i hjørnet.

Brann hadde skuddmuligheter ved Robert Taylor og Fredrik Haugen, men det var Viking som fikk den største sjansen mot slutten da Høiland vant straffespark etter at han ble felt av Ahamada.

Ali Ahamada var involvert i to straffesituasjoner, men reddet straffen som ble gitt og holdt nullen for første gang i Brann-drakt. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

Høiland tok straffen selv, men chippen midt på mål lurte ikke Ahamada, som holdt nullen for første gang i Brann-drakten.

Ydmykelsen ble komplett for Viking fire minutter på overtid, da Hustad kom alene med keeper og var sikker i sin sak etter at Stavanger-laget hadde sendt alle mann i angrep.

(©NTB)