Homofil Premier League-spiller: – Et mareritt i hverdagen

En anonym Premier League-spiller deler sine opplevelser som homofil fotballspiller. – Noe inni meg gjør det umulig å være åpen med lagkameratene, skriver han.

Manchester Uniteds spillere varmer opp før Premier League-kampen mot Aston Villa. Premier League-ledelsen må gjøre radikale endringer for at homofile spillere skal stå frem, skriver en anonym, homofil spiller i et brev. Det er ikke kjent om spilleren har noe med Manchester United å gjøre. Foto: Andrew Boyers, / AP / NTB scanpix

Brevet er sendt til Justin Fashanu-stiftelsen, som er opprettet av niesen til Fashanu, en tidligere engelsk toppspiller som sto frem som homofil etter karrieren i klubber som Nottingham Forest og Norwich.

– Det er noe som skiller meg fra de andre spillerne i Premier League. Jeg er homofil. Selv det å skrive det i dette brevet er et stort steg for meg. Men bare familien og en nær gruppe venner vet om min seksualitet. Jeg føler meg ikke klar til å dele det med laget eller manageren min, skriver spilleren.

– Det er vanskelig. Jeg deler mesteparten av livet mitt med disse gutta, og når vi går på banen er vi et lag. Men likevel er det noe inni meg som gjør det umulig å være åpen med dem om hvordan jeg føler det. Jeg håper sterkt at jeg en dag snart kan klare det, skriver han.

Påvirker den mentale helsen

Fotballen er preget av at svært få aktive spillere står frem som homofile. Ingen aktive Premier League-spillere har gjort det.

– Hvordan føles det å leve et liv som dette? Det kan være et absolutt mareritt i hverdagen. Og det påvirker min mentale helse mer og mer, skriver spilleren, som sier han forsto at han var homofil da han var 19 år og godt i gang med karrieren.

– Jeg føler meg fanget, og frykten min er at hvis jeg sier sannheten om hvem jeg er, vil ting bare bli verre. Så selv om hjertet mitt ofte sier jeg meg må gjøre det, sier hodet mitt alltid det samme: Hvorfor risikere alt?

Unngår forhold

Spilleren skriver at han på grunn av sin profilerte rolle som Premier League-spiller, unngår forhold.

Han skriver at han går ut med dette for å rette søkelyset mot hvor vanskelig det er å stå frem som homofil i dagens fotball-samfunn.

– Sannheten er at jeg ikke tror fotballen er klar for at noen kommer ut av skapet. Det må gjøres radikale endringer for at jeg føler jeg kan gjøre det. De som styrer spillet må utdanne fans, spillere, managere, agenter, klubbeiere og alle i spillet.

