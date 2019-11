Fra Tromsø i 2017. Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Arctic Race kommer tilbake til Tromsø: Skal også innom Finland

Arctic Race of Norway kommer for tredje gang innom Tromsø.

For mindre enn 10 minutter siden

Det nordnorske sykkelrittet offentliggjorde etappene i Narvik tirsdag formiddag. To ganger tidligere har rittet vært i Nordens Paris tidligere.

Her er alle etappene:

ETAPPE 1, 6. august:

166 kilometer. Start- og målgang i Tromsø. To runder på Tromsøya før målgang ved Polaria lik tidligere år.

ETAPPE 2, 7. august:

172 kilometer. Start i Nordkjosbotn. Via Heia, Øverbygd og Skibotn til Kilpisjærvi i Finland. For første gang er dermed Arctic Race i et annet land.

ETAPPE 3, 8. august:

184,5 kilometer. Start på Finnsnes, via Skaland, Gibostad og tilbake til Finnsnes, før løypa går i mål på toppen av Målselv Fjellandsby.

ETAPPE 4, 9. august:

161 kilometer. Start i Gratangen. Via Tovik, Tjeldsundbrua, Sørvika, Kvæfjord før målgang ved sykehuset i Harstad.