Haaland mener han på mange måter tenker likt som han gjorde da han var liten. Fredrik Hagen/NTB scanpix

Landslagskollegene roser Haalands mentalitet. Selv mener han det handler om å tenke enkelt.

Erling Braut Haaland (19) har tatt fotballverden med storm denne sesongen. Suksessoppskriften er ganske enkel, mener han selv.

For mindre enn 20 minutter siden

26 mål på 18 kamper. Syv av dem i Champions League. Fem hat trick. Målstatistikken til den norske spissjuvelen denne sesongen er av det eksepsjonelle slaget.

Med alle målene kommer en massiv medieoppmerksomhet. På tirsdagens trening og etterfølgende pressetreff var også svensk presse på plass for å få en bit av 19-åringen.

Ryktene om hva som nå er Haalands neste stoppested, er mange.

– Jeg forholder meg veldig bra til det, var svaret Haaland hadde på om hvordan han håndterer alt snakket om Juventus, Real Madrid og andre storklubber.

Les også Økende interesse for landslaget: – Vi ser en gjeng som elsker å spille for Norge

Fakta Erling Braut Haaland Født 21. juli 2000 i Leeds. Spiller for Red Bull Salzburg. Har scoret 26 mål på 18 kamper denne sesongen. Er toppscorer i Champions League med syv mål. Er blant de 20 nominerte til prisen «Golden Boy» (Årets unge spiller i Europa). Har to landskamper for Norge. Venter fortsatt på sitt første mål for A-landslaget.

Imponert veteran og landslagssjef

Nesten skulder til skulder med Haaland sto landslagsveteran Rune Almenning Jarstein (35). Han har selv spurt Haaland hvordan han har opplevd det enorme medietrykket som har vært denne høsten.

– Han sa at det gikk helt fint. Det inntrykket har jeg også, sier han.

35-åringen er imponert over hvordan Haaland har taklet suksessen både på og utenfor banen.

– Nå har det vært en god stund med mye media og mye trykk, men han leverer stadig vekk gode kamper både i ligaen og i Champions League. Han beviser at han er sterk mentalt, at han greier å levere og ikke tro at dette går av seg selv, sier han.

Også landslagssjef Lars Lagerbäck har benyttet anledningen på de første dagene av landslagssamlingen til å sette seg ned med Haaland.

– Det jeg har sagt til ham, er at jeg håper han beholder føttene på jorden. Han må regne med at det ikke går an å gjøre ett eller to mål i snitt per kamp i hele karrieren. Han må ikke bli misfornøyd med seg selv, men han gir et inntrykk av å være veldig realistisk, roser sjefen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck sammenlignet Erling Braut Haaland med den svenske spisslegenden Henrik Larsson. Vidar Ruud/NTB scanpix

Samme tankegang som da han var liten

For Haaland selv, er oppskriften for fortsatt suksess like enkel som den er vanskelig.

– Å jobbe hardt og holde hodet på rett plass. Det er det jeg gjør, sier han og forteller at han i Salzburg snakker med treneren om å fokusere på neste kamp, være seg selv og levere varene.

For å nullstille til nye kamper, handler det også om å ha det gøy, mener han.

– Det kjekkeste i verden er å score mål. Det er en enkel tankegang.

Å score mål har han så definitivt gjort denne sesongen. Med sine fem hat trick har han også fått med seg fem baller til odel og eie.

– De ligger hjemme i sengen. De sover jeg godt med og ser på hver dag, sier han.

Haaland har bøttet inn mål denne sesongen. De fem ballene han har fått etter sine fem hat trick har han ifølge seg selv hjemme i sengen. Vidar Ruud/NTB scanpix

Ifølge Lagerbäck har Haaland nærmest en medfødt målteft.

– Han har et ganske klart syn på hva som skal til for å lykkes som spiss og hvordan man kommer til målsjanser. Jeg spurte ham hvor mye han har lært. Det beste er når han handler intuitivt, sier han, sa Lagerbäck.

– Noen er født med spilleintelligens, og man forstår ikke hvorfor de er så bra som de er, fortsatte han.

Han mener at Haalands evner foran mål kan minne om den gamle svenske storscoreren Henrik Larsson.

– Noen spisser søker seg mot ball hele tiden, men han (Haaland) søker seg mot stedene hvor han tror han kan få mulighet til å score. Jeg pleier å dra frem Henrik Larsson som et eksempel på en av de beste jeg har sett i spillet uten ball.

Når Aftenposten forteller Haaland om Lagerbäcks uttalelser svarer han følgende:

– Jeg har alltid ønsket å score mest mulig mål. Det har jeg gjort hele livet. Helt siden jeg var seks–syv år. Det er fortsatt den tankegangen der.