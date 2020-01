Norge tar grep før omstridt etappe: – Skal teppebombe dalen med stavposter

På den dramatiske sistedagen av Tour de Ski kan det forventes knall, fall og stavbrekk. Norge hanker inn hjelp fra sponsorer for å få nok støttepersonell i løypen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Før den siste etappen av Tour de Ski leder Johannes Høsflot Klæbo med ett sekund på Aleksandr Bolsjunov. Kampen om seieren blir ikke avgjort før i den siste bakken. Men før det skal de gjennom en del av løypa som Pål Golberg kaller helsefarlig. Foto: Rune Petter Ness

VAL DI FIEMME: Bakken ligger snøhvit på skyggesiden i Val di Fiemme. Fristende for alpinister som skal ned, som et truende monster for langrennsløpere som skal opp.

Den har i de 14 årene Tour de Ski er blitt arrangert budt på mye dramatikk, men også direkte kjedelige finaler hvor enkeltløpere har vært for suverene til at det ble spenning.

Spenning i sport er helt avgjørende. Derfor har Det internasjonale skiforbundet (FIS) gjort flere grep. Flere fellesstarter, sprinter og kortere distanser. Og så det aller siste grepet: fellesstart i finalen opp bakken.

Fikk du med deg denne? Jacobsen ville bevise noe: Eksperimentet ga full klaff

Klæbo og Johaug

Mange mener det er fordel Klæbo. En Johannes Høsflot Klæbo som snakket seg selv nesten ut av Tour de Ski etter nedturen i den første øvelsen i Toblach 1. nyttårsdag. Med to seiere i Val di Fiemme leder han nå Tour de Ski ett sekund foran Aleksandr Bolsjunov.

Fakta TdS-stillingen før finalen KVINNER 1) Therese Johaug, Norge 1.53.57, 2) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge + 0.03 min 3) Natalja Neprjajeva, Russland + 0.14 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge + 0.23 5) Heidi Weng, Norge + 0.47 6) Ebba Andersson, Sverige + 1.07 8) Anamarija Lampic, Slovenia + 1.54 9) Tiril Udnes Weng + 2.11 10) Katharina Hennig, Tyskland + 2.28. MENN 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 2.26.59 2) Aleksandr Bolsjunov, Russland + 0.01 min 3) Sergej Ustjugov, Russland + 0.15 4) Pål Golberg + 1.53 5) Iivo Niskanen, Finland + 1.59 6) Sjur Røthe, Norge + 2.01 7) Artem Maltsev, Russland + 2.30 8) Hans Christer Holund, Norge + 2.34 9) Calle Halfvarsson, Sverige + 2.46 10) Dario Cologna, Sveits + 2.51.

Therese Johaug sjokkerte med å gå seg inn til en semifinale på sprinten. Hun har i årevis slitt med å komme seg videre fra sprintprologer, men denne gangen sørget hun for at tidstapet i sammendraget ble minst mulig. Foto: Rune Petter Ness

Det er omtrent like jevnt i kvinneklassen. Therese Johaug leder med tre sekunder på Astrid Uhrenholdt Jacobsen og er bare 14 sekunder foran Natalja Neprjajeva. Det er de færreste som tror det kommer til å bli jevnt. Johaug er verdens beste bakkeklatrer på ski og storfavoritt til å vinne.

Trang passasje

Selv om det er spenning i Tour de Ski, så har både eksperter og løpere vært kritisk til at finalen nå er fellesstart. Det største problemet er ikke klatringen opp bakken. Det handler om de seks kilometerne som skal gås på elvesletten i dalbunnen.

Løypen er såpass trang at det knapt er plass til et par løpere i bredden. Når feltet har en del «cowboyer» som Hans Christer Holund kaller det, så er faren stor for knall, fall og stavbrekk. God TV-dramatikk, men dårlig nytt for løperne.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer to på sprinten i Val di Fiemme. Hun er nå på annenplass i sammendraget bare tre sekunder bak Therese Johaug. Foto: Rune Petter Ness

50 mann i støtteapparatet

At finalen gås som fellesstart delvis langs en kjerrevei har ført til at det norske landslaget kommer til å jage ut absolutt alle til å bidra til norsk seier.

– Vi skal teppebombe dalen med stavposter, sier herretrener Eirik Myhr Nossum.

Han snakker om totalt 50 personer som skal være ute i løypa for å kunne hjelpe norske løpere. Det norske støtteapparatet på rundt 20 personer blir supplert med 30 fra sponsorer som er på tur i Val di Fiemme.

– Vi har vel tenkt at vi skal ha et sted mellom 20 og 25 stavposter.

Eirik Myhr Nossum gleder seg som et lite barn til julaften foran Tour de Ski-avslutningen til tross for at utfordringene står i kø.

– Det blir rått for publikum, det blir rått for TV-seerne og det blir rått for løperne. Dette blir et artig skirenn.

– Forbannet tull

Pål Golberg ligger på fjerdeplass sammenlagt før den siste finalen. Han liker ikke opplegget.

– Hvis folk er disiplinerte, går det an å gå to i bredden. Men det er asfalt og grus på siden. Vi får bare håpe det går bra.

Han frykter det verste.

– Jeg er redd for at det kommer til å gå galt, men de har vel bra kontroll de som har bestemt dette.

Golberg er stort sett en sindig og stillferdig løper, men med tanke på den siste etappen er han ikke nådig.

– Jeg synes det er noe forbannet tull. Det er greit at vi skal prøve å endre og se om vi kan gjøre det bedre for TV-seere, men vi må legge til rette for at det kan gjennomføres sikkert.

Renndirektør i Det internasjonale skiforbundet, Pierre Mignerey, er enig i at det kan oppstå farlige situasjoner.

– Men når de går et stykke først med noen tøffe og brede motbakker, i tillegg til at de beste utøverne starter først, så bør de ha nok tid til å ta en god posisjon før de går ut av stadion og mot bakken, sier han til NRK.

Norsk støtte til endringen

Den norske langrennssjefen, Espen Bjervig, var til stede i Zürich da det ble bestemt at siste etappe i Tour de Ski i år skal gås som fellesstart.

– Det er greit at noen av utøverne er uenige med meg. Men jeg synes vi skal prøve det, sier Bjervig.

Han representerte Norge på det møtet og var ikke motstander da, og han er det ikke nå heller.

– Hvis noen kjører taktisk og rykker, så kan det skje ting på dette strekket. Men jeg tror det vil gå ganske pent og pyntelig frem til bakken. Så starter kjøret, sier Bjervig.

«Crazy» løp

Også det russiske laget har sine tanker om hva som kan komme til å skje på den siste etappen.

– Dette løpet i morgen blir et «crazy» løp. Det kan ende med stavbrekk, skibrekk og fall, sa Sergej Ustjugov etter sprinten lørdag.

Da han fikk høre at han nå var favoritt til å vinne ettersom han tidligere har vist seg som den sterkeste bakkeklatreren av de i teten, svarte han:

– Bla, bla, bla.

Publisert: Publisert 5. januar 2020 10:04 Oppdatert: 5. januar 2020 10:35