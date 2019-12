Romelu Lukaku er en av flere spillere som er blitt utsatt for rasisme i italiensk fotball denne sesongen. Foto: Foto: Antonio Calanni / AP / NTB scanpix

Antirasismekampanje i Italia refses: «En syk vits»

En Serie A-kampanje mot rasisme vekker sterke reaksjoner i Italia. Antirasistiske organisasjoner kaller bruken av apebilder for «en syk vits».

NTB

Fotballigaens nye «Nei til rasisme»-plakat viser tre aper med malte ansikter og er blant annet å se på sosiale medier og Serie As nettsted. Bildene er en del av en antirasismekampanje, men de negative reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Flere mener kampanjen vil virke mot sin hensikt.

– Nok en gang gjør italiensk fotball verden målløs. Hvem har de rådført seg med? spør den antirasistiske organisasjonen Fare og sier kampanjen ser ut som en syk vits.

Også Kick It Out slakter bruken av apebilder for å få bukt med rasismen i italiensk fotball. Organisasjonen mener at kampanjen er upassende og håper Serie A vil vurdere å bytte ut bildene.

Kampanjen vekker også harme hos de italienske klubbene.

– Vi forstår at ligaen ønsker å gjøre noe mot rasisme, men dette er ikke måten å gjøre det på, heter det fra storklubben Roma.

Forsvarer kampanjen

Serie A forsvarer kampanjen og hevder at den har som mål å forsvare verdiene integrering, multikulturalisme og brorskap.

– Ekte kunst er provokasjon, skrev ligaen i en uttalelse etter at kritikken begynte å hagle.

Kunstneren bak de tre bildene, Simone Fugazzotto, sier han ønsker å vise at vi alle tilhører samme rase.

– Maleriet mitt gjenspeiler verdiene til fair play og toleranse. Jeg bruker aper som en metafor for mennesker fordi fargen på huden vår ikke er viktig.

Gjentagende problem

Rasisme er blitt et gjentagende problem i italiensk fotball, hvor flere svarte Serie A-spillere er blitt utsatt for hets fra tribunen. I slutten av november gikk alle de 20 klubbene i Serie A sammen og skrev en uttalelse der de uttrykte sin bekymring for rasismen som har preget ligaen.

Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Ronaldo Vieira, Kalidou Koulibaly og Mario Balotelli har alle fått rasistiske tilrop slengt mot seg fra tribunen denne sesongen.

Da hjalp det ikke at den italienske avisen Corriere dello Sport med store bokstaver skrev «Black Friday» og la på bilder av Lukaku og Chris Smalling før storkampen mellom Inter og Roma i starten av måneden.

Forsiden satte sinnene i kok, og avisen måtte tåle flengende kritikk fra både spillere og klubber.

