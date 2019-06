Molde-keeperen om Lindes skade: – Jeg håper å få spille

Andrekeeperen til MFK er på lån i Mjøndalen. Den avtalen går fram til 5. august. Det samme gjør bruntrøyenes låneavtale med Rosenborg-keeper Julian Faye Lund

Til Eurosport sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen at det ikke et tatt noen beslutning for målvaktene.

– Vi har verken snakket med klubbene eller de to spillerne det gjelder. Vi har ikke tatt noen beslutning, men jeg ser ikke bort fra at en av dem får tilbud om å fortsette her, sier Hansen.

Eriksen Ranmark vet hellet ikke hva høsten bringer.

– Både Julians og min avtale går ut 5. august, jeg forholder meg til det, og det tror jeg Julian gjør også. Vi vet ikke noe mer etter det, sier han til Eurosport.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ranmark erkjenner at en retur til Molde er ekstra interessant siden førstevalget Andreas Linde er ute med skade i flere måneder.

– Ja, klart det. Jeg forholder meg til at låneavtalen går ut 5. august, jeg håper å få komme inn å spille når jeg er tilbake på lån herfra, sier Mathias Ranmark Eriksen.

Han satt først på benken i fem kamper i eliteserien, før han spilte de fem neste. I de to siste kampene har han sittet på benken med en vond rygg som har plaget 23-åringen den siste tida.

Mjøndalens keeper Sosha Makani ødela korsbåndet på trening i oktober. Andrevalget Georges Bokwe brakk beinet i en treningskamp mot Sandefjord før seriestart.

Tredjekeeper Alex Craninx har stått i mål for Molde de siste kampene.