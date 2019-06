Kristoff nummer seks i Sveits

Rogalendingen satt langt framme i hovedfeltet da det nærmet seg slutten på den 177 kilometer lange etappen fra Münchenstein til Einsiedeln, men var ikke i nærheten av å kjempe om seieren da Viviani tråkket til like før mål.

Peter Sagan klarte å holde, men klarte ikke å passere italieneren.

Fakta: Sykling: Tour de Suisse onsdag Etapperittet Tour de Suisse på sykkel onsdag, verdenstouren (26 av 38): 5. etappe, 177 km, Münchenstein – Einsiedeln: 1) Elia Viviani, Italia (Deceuninck) 4.18.26, 2) Peter Sagan, Slovakia (Bora-Hansgrohe) samme tid, 3) Jasper Stuyven, Belgia (Trek-Segafredo) s.t., 4) Matteo Trentin, Italia (Mitchelton-Scott) s.t., 5) Michael Matthews, Australia (Sunweb) s.t., 6) Alexander Kristoff, Norge (UAE) s.t. Øvrige norske: 30) Daniel Hoelgaard (FDJ) s.t., 111) Sven Erik Bystrøm (UAE) 1.19 min. bak. Sammenlagt: 1) Sagan 15.55.48, 2) Matthews 0.14, 3) Kasper Asgreen, Danmark (Deceuninck) 0.21, 4) Dennis Rohan, Australia (Bahrain-Merida) 0.22, 5) Lawson Craddock, USA (EF) 0.27, 6) Trentin 0.38. Norske: 48) Bystrøm 2.56, 90) Kristoff 12.55, 124) Hoelgaard 24.55. (©NTB)

Viviani var sterkest på det tunge oppløpet og kunne juble for etappeseier for andre dag på rad. For Kristoff ble det sjetteplass på etappen. Han klarte ikke å komme seg i drømmeposisjon da det dro seg til, men kjempet seg inn til sin beste plassering så langt i rittet.

Også Daniel Hoelgaard og Sven Erik Bystrøm er med i Sveits. De ble henholdsvis nummer 30 og 111 onsdag.

Peter Sagan leder rittet sammenlagt. Han er 14 sekunder foran australske Michael Matthews.

Rittet avsluttes søndag.