Fransk Tour-håp kollapset: – Et totalt sammenbrudd

Ikke siden 1985 har en franskmann vunnet verdens største sykkelritt. Etter kollapsen til Thibaut Pinot minker sjansene for at det skjer i år.

Thibaut Pinots sammenlagthåp ble knust på lørdagens etappe. Her får han trøst etter målgang. Foto: MARCO BERTORELLO / NTB scanpix

Det ble seier til Nans Peters og Frankrike på lørdagens Tour de France-etappe mellom Cazères-sur-Garonne til Loudenvielle, men hjemmenasjonen måtte tåle en ny skuffelse da sammenlagthåpet Thibaut Pinot syklet seg ut av kampen om gul trøye.

Tidlig brudd

På dagens klatreetappe stakk et brudd tidlig fra, og etter 41 av 141 kilometer ledet en 13 mann stor gruppe med ti minutter på hovedfeltet. Ingen av de norske rytterne var med i bruddet.

Med tre såkalt kategoriserte stigninger var det en viktig etappe for å samle klatrepoeng. Benoît Cosnefroy syklet med klatretrøya og var førstemann over Col de Menté. Dermed sikret han seg et solid forsprang i kampen om å bli årets beste klatrer i Tour de France. Hovedfeltet, der alle de norske på det tidspunktet ennå befant seg, trillet over toppen tolv minutter etter ledergruppen.

Fransk hjemmehåp sloknet

Det skjedde mye mellom første og andre stigning. Bruddet sprakk opp, og to ryttere, Nans Peters og Ilnur Zakarin, fikk et forsprang på de andre. Peters var sterkest og først over Port de Balès. Mer dramatisk var det som skjedde noen kilometer lenger nede i bakken. Ikke siden 1985 har en franskmann vunnet den gule trøya i Tour de France. I fjor ledet Julian Alaphilippe lenge, men feilet i avslutningen.

I år var Thibaut Pinot det store hjemmehåpet, men opp de tøffe bakkene måtte han slippe hovedfeltet og hadde tapt sju minutter til de best plasserte i sammendraget da han omsider nådde toppen. FDJ-laget prøvde å hjelpe lagkameraten, men en sluttkjørt Pinot var sjanseløs. Han syklet i mål 25 minutter etter vinneren og 19 etter de beste i sammendraget.

– Et totalt sammenbrudd for Pinot, kommenterte Johan Kaggestad på TV 2.

– Mentalt

Kanalens ekspert Thor Hushovd syklet i mange år for et fransk lag og vet hvor mye den gule fargen på trøyen betyr i landet.

– Han har så mye press. Jeg tror rett og slett det mentale spiller inn, mener Hushovd.

Thibaut Pinot falt for øvrig på den regntunge og krevende førsteetappen og sliter med skader.

Ifølge FDJs sportsdirektør Marc Madiot har Pinot en låsning i ryggen.

– Vi vet at han sliter med ryggen, og det gjør det vanskelig å holde følge med de beste. Det er alltid noe med Pinot, sa Madiot i et intervju vist på TV 2.

I fjorårets Tour de France-utgave måtte han trekke seg etter en skade på den 17. etappen.

Slovenske Tadej Pogacar fikk trøbbel på fredagens etappe, men var offensiv og rykket fra opp siste bakke. Lagkameraten til Alexander Kristoff og Vegard Stake Laengen tok dermed igjen noe av det tapte.

Hjemmeseier

Nans Peters syklet fra Ilnur Zakarin i utforbakkene og fikk en ledelse på over 45 sekunder. På vei opp til siste stigning og mot dagens målgang plukket imidlertid russeren sekunder på franske Peters, og kampene om seieren så ut til å stå mellom disse to. Peters holdt unna til topps og økte avstanden nedover. Dermed ble det et fransk lyspunkt på en ellers mørk dag for arrangørnasjonen. Zakarin ble tatt igjen av Toms Skjujins og Carlos Verona og ble nummer fire.

Nans Peters kunne nesten ikke tro det selv da han syklet i mål som førstemann. Foto: MARCO BERTORELLO / NTB scanpix

Adam Yates beholder den gule ledertrøyen foran Primoz Roglic. På de neste plassene følger Guillaume Martin og Romain Bardet, så selv om det største hjemmehåpet er ute av dansen, har Frankrike flere sterke ryttere igjen i toppen.

– Det er fortsatt fransk håp igjen, det er ikke kun svarte natta, mener Thor Hushovd.

Slik gikk det med de norske:

109) Vegard Stake Laengen (32,39 minutter bak)

110) Alexander Kristoff (samme tid)

131) Edvald Boasson Hagen (samme tid)

132) Amund Grøndahl Jansen (samme tid)