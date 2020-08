Så er det nesten for Lyon igjen! Toko Ekambi kommer seg fri inn i feltet på venstre, men Boateng avverger faren med en meget habil takling. Lyon ser skrubbsultne ut her, Bayern er rystet!

Så er det nesten for Lyon igjen! Toko Ekambi kommer seg fri inn i feltet på venstre, men Boateng avverger faren med en meget habil takling. Lyon ser skrubbsultne ut her, Bayern er rystet!

9′ DEL